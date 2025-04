Najnowszy sondaż partyjny. Eksperci wskazują na wpływ kampanii prezydenckiej

Najnowszy sondaż partyjny

Koalicja Obywatelska pozostaje liderem sondaży parlamentarnych i w nowym badaniu „Super Expressu” to się nie zmieniło. PiS podąża za ugrupowaniem premiera Donalda Tuska, ale wciąż nie może przesunąć się na prowadzenie. Na trzeciej pozycji uplasowała się Konfederacja, na którą chce oddać głos 15,39 proc. badanych, a na czwartej Trzecia Droga (9,11 proc.). Kolejne miejsca w sondażu wykonanego przez Instytut Badań Pollster zajmują: Nowa Lewica (5,88 proc.) i partia Razem (3,17 proc.).

- Warto zauważyć, że poparcie dla KO w badaniach nie rośnie, a nawet nieco spada. Dotyczy to całek koalicji rządowej, w tym także Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy. Natomiast poparcie dla PiS i Konfederacji również utrzymuje się na niezmienionym poziomie, chociaż wydawałoby się, że partie opozycyjne są na gorszej pozycji. Różnica między KO i PiS jest na poziomie 1 punktu. Dlaczego? – zastanawia się politolog, prof. Kazimierz Kik. - Powód jest oczywisty – rząd nie może pochwalić się sukcesami, społeczeństwo odczuwa zaś kryzys ekonomiczny, zwłaszcza jego uboższa część. Opozycja nie musi w tej sytuacji niczego robić, a ma dobre notowania – tłumaczy ekspert.

i Autor: Pollster, Super Express

Konfederacja może być pewna wyniku

A jak może zmieniać się poparcie dla partii w najbliższych miesiącach? – Wszystko będzie zależało od tego, kto wygra wybory prezydenckie. Jest oczywiste, że zwycięstwo Trzaskowskiego pociągnie w górę notowania Koalicji Obywatelskiej, podobnie jak zwycięstwo Nawrockiego notowania Prawa i Sprawiedliwości. To, co się moim zdaniem nie zmieni, to to, że Konfederacja ma znacznie większe obecnie poparcie, niż miała w 2023 roku i wynik Mentzena, nawet jeżeli on będzie trzeci, a nie drugi, z całą pewnością nie spowoduje gwałtownego spadku poparcia dla Konfederacji – informuje politolog i historyk prof. Antoni Dudek. – Istotny jest zatem rezultat wyborów prezydenckich, bo wtedy sondaże partyjne utrwalą się, albo raczej zostaną zmodyfikowane w zależności od tego, kto wygra – dodaje prof. Dudek.

Opisane badanie wykonano w dniach 15-16 kwietnia metodą CAWI na grupie 1003 dorosłych Polaków.

