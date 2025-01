Szef sztabu Karola Nawrockiego odpowiada na zaproszenie profesora Dudka. Pada konkretny warunek

Prawy, albo lewy prosty

Zaproszenie do programu to konsekwencja ostatnich wydarzeń na linii Dudek- Nawrocki. Ten drugi spotkał się we wtorek z mieszkańcami Ciechanowa. Nie zareagował na radę proboszcza w jednej z okolicznych parafii, który radził wymierzyć profesorowi „prawy, albo lewy prosty” w zamian za krytyczne komentarze. Duchowny później przeprosił za swoje słowa, a Karol Nawrocki zapewniał, że swoje bokserskie umiejętności zostawia w ringu. - Proponuję zatem, aby udowodnił pan to, przyjmując moje zaproszenie do programu »Dudek o polityce«, który co tydzień pojawia się na kanale „Super Expressu” na YouTubie – poinformował profesor Antoni Dudek.

Jest odpowiedź kandydata i jego sztabu

- Nie mam już czasu zajmować się profesorem Dudkiem. Jestem zawsze gotowy do tego, żeby rozmawiać o ważnych sprawach. Zresztą z profesorem Dudkiem już kilka razy dyskutowałem, to były przyjazne rozmowy – mówi Nawrocki. O szanse na dyskusję zapytaliśmy też szefa jego sztabu. - Na pewno do takiej debaty dojdzie jak prof. Antoni Dudek oficjalnie potwierdzi swój start w wyborach. Po ostatniej serii wypowiedzi mam wrażenie, że wrócił do kariery politycznej, bo przecież był kiedyś jednym z uczestników konferencji założycielskiej liberałów. Pan Profesor przyjął aktywną rolę polityczną a nie dziennikarską. To jest tak jakby Rafał Trzaskowski rozmawiał o Warszawie z Sebastianem Kaletą jako przepytującym.– mówi nam Paweł Szefernaker (38 l.).

