Szef MON w Kijowie. Polska i Ukraina szykują wspólną odpowiedź na zagrożenie z powietrza

Weronika Fakhriddinova
żródło PAP
2025-09-18 8:34

Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz rozpoczął wizytę w Kijowie od złożenia wieńca pod ścianą pamięci poległych za Ukrainę. Spotka się z ukraińskimi władzami, by rozmawiać o współpracy wojskowej i wspólnych szkoleniach w zakresie zwalczania dronów po ostatnich incydentach w Polsce.

Czy USA staną murem za Polską? Hegesth zapewnia wsparciu

Autor: plut. Wojciech Król/MON/ CC0 3.0 Kosiniak-Kamysz
  • Kosiniak-Kamysz rozpoczął wizytę w Kijowie od złożenia wieńca pod ścianą pamięci poległych.
  • W planie rozmowy o współpracy wojskowej, bezpieczeństwie regionu i zwalczaniu dronów.
  • Polska i Ukraina przygotowują wspólne szkolenia wojskowe, które odbędą się w Polsce.
  • Wizyta odbywa się po pierwszym w historii użyciu uzbrojenia w polskiej przestrzeni powietrznej.
  • To także sygnał dla Moskwy, że Warszawa i Kijów wzmacniają współpracę.

Symboliczny gest i jasny sygnał

Władysław Kosiniak-Kamysz rozpoczął wizytę w Kijowie od złożenia wieńca pod ścianą pamięci poległych żołnierzy. Ten gest ma wymiar symboliczny, pokazuje solidarność Polski z walczącą Ukrainą i przypomina o ofiarach rosyjskiej agresji.

Rozmowy o współpracy wojskowej

Jak poinformowało MON, wicepremier spotka się z ukraińskim ministrem obrony Denysem Szmyhalem. Tematem rozmów będzie dalsze wsparcie militarne dla Ukrainy, sytuacja bezpieczeństwa w regionie oraz wymiana doświadczeń w zakresie obrony powietrznej i zwalczania dronów.

Wspólne szkolenia ekspertów

Według informacji PAP, Polska i Ukraina pracują nad projektem wspólnych szkoleń wojskowych z zakresu obrony przed dronami. Zajęcia mają odbywać się w Polsce i obejmować zarówno praktyczne ćwiczenia, jak i wymianę wiedzy o systemach wykrywania i neutralizacji bezzałogowców.

Reakcja rządu na drony pod lupą Polaków. Wyniki sondażu pokazują podzielone nastroje

Incydenty z rosyjskimi dronami

Wizyta w Kijowie następuje krótko po głośnym incydencie z 9 na 10 września, kiedy polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez rosyjskie drony. W ramach procedur obronnych polskie i sojusznicze lotnictwo po raz pierwszy w nowoczesnej historii kraju użyło uzbrojenia w przestrzeni powietrznej RP.

Wizyta Kosiniaka-Kamysza w Kijowie ma zarówno wymiar polityczny, jak i praktyczny. MON potwierdza, że trwają rozmowy o wspólnych szkoleniach ekspertów wojskowych z zakresu zwalczania dronów, które mają odbywać się w Polsce. Celem jest wymiana doświadczeń i wzmocnienie zdolności obrony powietrznej. To także sygnał, że Warszawa i Kijów chcą pogłębiać współpracę wojskową w obliczu rosnącego zagrożenia.

