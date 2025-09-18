Szef MON w Kijowie. Polska i Ukraina szykują wspólną odpowiedź na zagrożenie z powietrza

Kosiniak-Kamysz rozpoczął wizytę w Kijowie od złożenia wieńca pod ścianą pamięci poległych.

W planie rozmowy o współpracy wojskowej, bezpieczeństwie regionu i zwalczaniu dronów.

Polska i Ukraina przygotowują wspólne szkolenia wojskowe, które odbędą się w Polsce.

Wizyta odbywa się po pierwszym w historii użyciu uzbrojenia w polskiej przestrzeni powietrznej.

To także sygnał dla Moskwy, że Warszawa i Kijów wzmacniają współpracę.

Symboliczny gest i jasny sygnał

Władysław Kosiniak-Kamysz rozpoczął wizytę w Kijowie od złożenia wieńca pod ścianą pamięci poległych żołnierzy. Ten gest ma wymiar symboliczny, pokazuje solidarność Polski z walczącą Ukrainą i przypomina o ofiarach rosyjskiej agresji.

Rozmowy o współpracy wojskowej

Jak poinformowało MON, wicepremier spotka się z ukraińskim ministrem obrony Denysem Szmyhalem. Tematem rozmów będzie dalsze wsparcie militarne dla Ukrainy, sytuacja bezpieczeństwa w regionie oraz wymiana doświadczeń w zakresie obrony powietrznej i zwalczania dronów.

Wspólne szkolenia ekspertów

Według informacji PAP, Polska i Ukraina pracują nad projektem wspólnych szkoleń wojskowych z zakresu obrony przed dronami. Zajęcia mają odbywać się w Polsce i obejmować zarówno praktyczne ćwiczenia, jak i wymianę wiedzy o systemach wykrywania i neutralizacji bezzałogowców.

Incydenty z rosyjskimi dronami

Wizyta w Kijowie następuje krótko po głośnym incydencie z 9 na 10 września, kiedy polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez rosyjskie drony. W ramach procedur obronnych polskie i sojusznicze lotnictwo po raz pierwszy w nowoczesnej historii kraju użyło uzbrojenia w przestrzeni powietrznej RP.

Wizyta Kosiniaka-Kamysza w Kijowie ma zarówno wymiar polityczny, jak i praktyczny. MON potwierdza, że trwają rozmowy o wspólnych szkoleniach ekspertów wojskowych z zakresu zwalczania dronów, które mają odbywać się w Polsce. Celem jest wymiana doświadczeń i wzmocnienie zdolności obrony powietrznej. To także sygnał, że Warszawa i Kijów chcą pogłębiać współpracę wojskową w obliczu rosnącego zagrożenia.

