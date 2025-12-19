Karol Nawrocki pobił Andrzeja Dudę na głowę, a to dopiero początek! Zostawił poprzednika w tyle

Prezydent Karol Nawrocki ustanawia nowy rekord wet, znacząco przewyższając aktywność swojego poprzednika.

W ciągu zaledwie kilku miesięcy urzędowania zawetował już 20 ustaw, co budzi pytania o relacje z parlamentem.

Odkryj, które konkretnie ustawy zostały zawetowane i co to oznacza dla polskiej sceny politycznej.

W czwartek, 18 grudnia, prezydent Karol Nawrocki ogłosił kolejne trzy weta ustaw. Tym samym, od początku swojej kadencji, która rozpoczęła się 6 sierpnia, prezydent zawetował łącznie 20 ustaw. To znacząco przewyższa liczbę wet zastosowanych przez jego poprzednika, Andrzeja Dudę, który w ciągu dwóch kadencji (10 lat) zawetował 19 ustaw.

Andrzej Duda, w ciągu 10 lat prezydentury, zawetował 19 ustaw, podpisał 1850, a 61 skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki w ciągu niespełna pięciu miesięcy zawetował już 20 ustaw, co świadczy o znacznie większej aktywności w zakresie odrzucania projektów legislacyjnych.

Chronologia wet Nawrockiego

W sierpniu 2025 roku prezydent Nawrocki zawetował: 21 sierpnia nowelizację ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (tzw. ustawę wiatrakową); 25 sierpnia trzy ustawy – nowelizację niektórych ustaw w celu deregulacji w energetyce, nowelizację Kodeksu karnego skarbowego i Ordynacji podatkowej oraz nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy; 27 sierpnia dwie ustawy – nowelizację ustawy o środkach ochrony roślin oraz nowelizację ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego; 29 sierpnia nowelizację tzw. lex Kamilek (ustawę o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich).

W październiku 2025 roku, dokładnie 16 października, prezydent zawetował ustawę o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

Listopad 2025 roku przyniósł kolejne weta: 6 listopada nowelizację ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK; 7 listopada cztery ustawy – dotyczące utworzenia Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry, zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, Prawa o ruchu drogowym oraz nowelizację prawa obejmującą m.in. Krajowy Rejestr Karny, Kodeks spółek handlowych oraz przepisy AML; 27 listopada dwie ustawy – nowelizację Kodeksu wyborczego (zmiana przepisów dotyczących głosowania korespondencyjnego) oraz nowelizację ustawy o CIT.

W grudniu 2025 roku prezydent zawetował: 1 grudnia ustawę o rynku kryptoaktywów; 2 grudnia tzw. ustawę łańcuchową (nowelizację ustawy o ochronie zwierząt); 18 grudnia trzy ustawy – dotyczące prawa oświatowego, podwyżki akcyzy oraz podwyższenia tzw. podatku cukrowego.

Aktywność prezydenta Karola Nawrockiego w zakresie wetowania ustaw jest zauważalna i stanowi istotny element jego prezydentury.

