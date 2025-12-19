Karol Nawrocki pobił Andrzeja Dudę na głowę, a to dopiero początek! Zostawił poprzednika w tyle

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2025-12-19 9:30

Prezydent Karol Nawrocki bije rekordy wet – w ciągu zaledwie kilku miesięcy zawetował więcej ustaw niż jego poprzednik w ciągu dekady. Ta aktywność budzi pytania o dynamikę relacji między prezydentem a parlamentem.

Andrzej Duda, Karol Nawrocki

i

Autor: AP Photo/Czarek Sokolowski/ Associated Press
  • Prezydent Karol Nawrocki ustanawia nowy rekord wet, znacząco przewyższając aktywność swojego poprzednika.
  • W ciągu zaledwie kilku miesięcy urzędowania zawetował już 20 ustaw, co budzi pytania o relacje z parlamentem.
  • Odkryj, które konkretnie ustawy zostały zawetowane i co to oznacza dla polskiej sceny politycznej.

W czwartek, 18 grudnia, prezydent Karol Nawrocki ogłosił kolejne trzy weta ustaw. Tym samym, od początku swojej kadencji, która rozpoczęła się 6 sierpnia, prezydent zawetował łącznie 20 ustaw. To znacząco przewyższa liczbę wet zastosowanych przez jego poprzednika, Andrzeja Dudę, który w ciągu dwóch kadencji (10 lat) zawetował 19 ustaw.

Andrzej Duda, w ciągu 10 lat prezydentury, zawetował 19 ustaw, podpisał 1850, a 61 skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki w ciągu niespełna pięciu miesięcy zawetował już 20 ustaw, co świadczy o znacznie większej aktywności w zakresie odrzucania projektów legislacyjnych.

Chronologia wet Nawrockiego

W sierpniu 2025 roku prezydent Nawrocki zawetował: 21 sierpnia nowelizację ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (tzw. ustawę wiatrakową); 25 sierpnia trzy ustawy – nowelizację niektórych ustaw w celu deregulacji w energetyce, nowelizację Kodeksu karnego skarbowego i Ordynacji podatkowej oraz nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy; 27 sierpnia dwie ustawy – nowelizację ustawy o środkach ochrony roślin oraz nowelizację ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego; 29 sierpnia nowelizację tzw. lex Kamilek (ustawę o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich).

Czarzasty bezlitośnie uderzył w Nawrockiego! Nie gryzł się w język

W październiku 2025 roku, dokładnie 16 października, prezydent zawetował ustawę o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

Listopad 2025 roku przyniósł kolejne weta: 6 listopada nowelizację ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK; 7 listopada cztery ustawy – dotyczące utworzenia Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry, zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, Prawa o ruchu drogowym oraz nowelizację prawa obejmującą m.in. Krajowy Rejestr Karny, Kodeks spółek handlowych oraz przepisy AML; 27 listopada dwie ustawy – nowelizację Kodeksu wyborczego (zmiana przepisów dotyczących głosowania korespondencyjnego) oraz nowelizację ustawy o CIT.

W grudniu 2025 roku prezydent zawetował: 1 grudnia ustawę o rynku kryptoaktywów; 2 grudnia tzw. ustawę łańcuchową (nowelizację ustawy o ochronie zwierząt); 18 grudnia trzy ustawy – dotyczące prawa oświatowego, podwyżki akcyzy oraz podwyższenia tzw. podatku cukrowego.

Aktywność prezydenta Karola Nawrockiego w zakresie wetowania ustaw jest zauważalna i stanowi istotny element jego prezydentury.

W naszej galerii zobaczysz Karola Nawrockiego na świątecznym jarmarku:

Karol Nawrocki wpadł na jarmark świąteczny
15 zdjęć
Sonda
Czy do tej pory Karol Nawrocki jest dobrym prezydentem?
sedno sprawy - gawkowski 19.12.2025
Super Express Google News
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI
ANDRZEJ DUDA