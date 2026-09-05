Szef kancelarii premiera o nowych wątkach ws. Zondacrypto: "To kwestia godzin i najbliższych dni"

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-09-05 21:57

Śledztwo w sprawie Zondacrypto nabiera tempa. W ostatnich dniach doszło do kolejnych zatrzymań, a w sobotę w ręce policji wpadł Roman Ż., były wspólnik zaginionego założyciela giełdy Sylwestra Suszka. Prokuratura wskazała, że istniała uzasadniona obawa jego ucieczki. Tymczasem szef KPRM Jan Grabiec zapowiada, że w sprawie wkrótce mogą pojawić się kolejne informacje. – To kwestia godzin i najbliższych dni – przekazał.

Szef KPRM Jan Grabiec w niebieskiej marynarce i bordowym krawacie. O śledztwie ws. Zondacrypto przeczytasz na SE Polityka.
Autor: TOMASZ RADZIK / SUPER EXPRESS Jan Grabiec o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Jan Grabiec o śledztwie ws. Zondacrypto. „To kwestia godzin i najbliższych dni”

W sobotę szef KPRM Jan Grabiec w rozmowie z TVN24 przekazał, że w sprawie Zondacrypto prowadzone jest intensywne śledztwo, a kolejnych informacji można spodziewać się wkrótce. Jak stwierdził, to „kwestia godzin i najbliższych dni”.

– Poskładanie tych wszystkich elementów, również w oparciu o oficjalne dane prokuratury, będzie możliwe w najbliższych dniach – dodał Grabiec.

Śledztwo dotyczące Zondacrypto wszczęła w kwietniu Prokuratura Regionalna w Katowicach. Postępowanie dotyczy oszustw znacznej wartości oraz prania brudnych pieniędzy. Do tej pory wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. W sierpniu sprawę połączono ze śledztwem dotyczącym zaginięcia Sylwestra Suszka, prowadzonym przez delegaturę Prokuratury Krajowej w Katowicach.

Sylwester Suszek zaginął w marcu 2022 roku. Po raz ostatni widziano go na stacji paliw należącej do Mariana W. ps. „Maniek”.

Po zaginięciu Suszka jego następcą został Przemysław Kral, który obecnie jest jedną z kluczowych postaci w śledztwie dotyczącym upadku giełdy kryptowalut. Pod koniec sierpnia media informowały, że Kral współpracuje z prokuraturą i chce uzyskać status tzw. małego świadka koronnego. Pozwala on na nadzwyczajne złagodzenie kary za przestępstwa popełnione wspólnie z innymi osobami pod warunkiem współpracy z organami ścigania. Biznesmena reprezentują adwokaci Roman Giertych i Jacek Dubois. Jak przekazał Giertych, podczas czynności procesowych Kral oddał do dyspozycji prokuratury majątek, który może posłużyć do zaspokojenia roszczeń pokrzywdzonych.

Kolejne zatrzymania w śledztwie. Wśród podejrzanych prezes PKOl

W ramach prowadzonego śledztwa zatrzymano i aresztowano prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. Usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokajania grupy wierzycieli Zondacrypto z pokrzywdzeniem innych osób w związku z grożącą giełdzie kryptowalut niewypłacalnością. Piesiewicz nie przyznał się do winy.

W środę policjanci zatrzymali w związku ze śledztwem trzy kolejne osoby. Wszystkie usłyszały zarzuty, a w piątek zostały aresztowane. Do delegatury Prokuratury Krajowej w Katowicach doprowadzono inwestora giełdowego Rafała Z., który według doniesień medialnych był powiązany z zaginionym Sylwestrem Suszkiem i jego giełdą. Pozostałe zatrzymane osoby to Jaromira W. i Anna P. Pierwsza z kobiet jest byłą żoną Mariana W. ps. „Maniek”, głównego podejrzanego w sprawie zaginięcia Suszka. Druga jest jego bliską współpracowniczką.

Roman Ż. zatrzymany ws. Zondacrypto. Prokuratura obawiała się jego ucieczki

Przypomnijmy, że w sobotę po południu policjanci zatrzymali na terenie województwa śląskiego Romana Ż. w związku ze śledztwem dotyczącym Zondacrypto. Roman Ż. jest byłym wspólnikiem Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, która była poprzedniczką Zondacrypto.

O zatrzymaniu Romana Ż. policja poinformowała w sobotę za pośrednictwem platformy X.

- Dzisiaj w godzinach popołudniowych na polecenie Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i Policja Śląska do śledztwa dotyczącego działalności Zondacrypto zatrzymali na terenie woj. śląskiego Romana Ż.” - przekazano. - W trakcie przeszukania policjanci zabezpieczyli wartościowe zegarki oraz dokumentację związaną z Zondacrypto. Po zakończeniu czynności związanych z zatrzymaniem, mężczyzna zostanie doprowadzony do prokuratury - dodano.

Rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak poinformowała, że Roman Ż. został zatrzymany ze względu na uzasadnioną obawę ucieczki. Na polecenie prokuratora funkcjonariusze przeszukali zarówno miejsce, w którym zatrzymano mężczyznę, jak i jego miejsce zameldowania. Zabezpieczyli wartościowe przedmioty oraz dokumentację dotyczącą działalności Zondacrypto.

- Roman Ż. zostanie doprowadzony do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego PZ w Katowicach w celu przeprowadzenia czynności z jego udziałem, w tym ogłoszenia postanowienia o przedstawieniu zarzutów i przesłuchania w charakterze podejrzanego. Kolejne informacje będą przekazywane po zakończeniu czynności z udziałem Romana Ż. - napisała.

Informację o zatrzymaniu Romana Ż. przekazali również m.in. minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek oraz rzecznik rządu Adam Szłapka.

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