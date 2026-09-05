Morawiecki podbiera PiS nie tylko posłów. Teraz ruszył po samorządowców

Prezydent Sieradza dołącza do Rozwoju Plus. Morawiecki zapowiada wspólny program

O przystąpieniu prezydenta Sieradza do stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusz Morawiecki poinformował w sobotę podczas wizyty na sieradzkim rynku.

– Dzisiaj jestem w Sieradzu, żeby zakomunikować bardzo dobrą wiadomość, że razem z panem prezydentem Sieradza Pawłem Osiewałą będziemy pracować nad programem dla miast średniej wielkości. Ten program (ogłosimy) już wkrótce, za kilka tygodni. Razem będziemy w stanie zmieniać naszą rzeczywistość tak, żeby Polska była najlepszym miejscem do życia. Nie tylko w wielkich miastach, ale w każdym zakątku, w każdym mieście - mówił były premier.

Morawiecki przypomniał, że poznał Osiewałę, gdy ten wraz z ponad 30 innymi prezydentami miast przyjechał do Kancelarii Premiera.

– Tam nie było żadnej polityki, żadnego partyjniactwa. Tam była tylko rozmowa o inwestycjach i o tym, co jest najważniejsze dla miast takich jak Sieradz - mówił.

Były premier odniósł się również do przeszłości Sieradza. Jak stwierdził, miasto straciło część swoich funkcji społecznych i gospodarczych po reformie administracyjnej z 1999 roku, którą określił jako „nie do końca udaną” i „nieszczęsną”.

– My w „Rozwoju Plus” chcemy, żeby miasta średniej wielkości miały swoją dynamikę rozwoju i żeby mogły z powrotem odzyskać swój dawny blask - powiedział Morawiecki.

Lider Rozwoju Plus zaznaczył, że wielokrotnie rozmawiał na ten temat z prezydentem Sieradza. Jak dodał, cieszy go również, że do stowarzyszenia „dołączają znakomici samorządowcy. Ludzie, którzy rozumieją, na czym polega lokalny rozwój (...)”.

Morawiecki o rozwoju średnich miast. Osiewała wskazuje na inwestycje w Sieradzu

Podczas wizyty w Sieradzu Morawiecki mówił szerzej o sytuacji miast średniej wielkości. Według przytoczonych przez niego statystyk w największych polskich miastach oraz otaczających je gminach mieszka około 30 proc. ludności. Pozostałe 70 proc. Polaków mieszka m.in. w takich miastach jak Sieradz, Zduńska Wola, Łask czy Wieluń oraz w setkach innych miejscowości w kraju.

Morawiecki tłumaczył, że jednym z założeń Rozwoju Plus jest wspieranie lokalnych inwestycji, które stworzą młodym ludziom warunki do powrotu po studiach do rodzinnych miejscowości lub sprawią, że nie będą musieli z nich wyjeżdżać.

– Nie może być tak, żeby kod pocztowy decydował o tym, które miasto rozwija się lepiej, a rozwój nie kończył się na rogatkach Warszawy, rogatkach Łodzi czy rogatkach Poznania albo mojego rodzinnego Wrocławia - powiedział.

Zdaniem Morawieckiego miasta średniej wielkości „potrzebują impulsu rozwojowego, potrzebują bodźców”.

Paweł Osiewała, odnosząc się do słów byłego premiera, wskazał na inwestycje zrealizowane w ostatnich latach w Sieradzu. Jak powiedział, dzięki temu, że samorządowcy byli słuchani w Kancelarii Premiera, „Sieradz przez ostatnie lata wykonał ogromny skok infrastrukturalny i mentalny. To ponad 100 milionów złotych, które trafiło do miasta na inwestycje drogowe, na kino, na nasze bulwary nadwarciańskie, czy baseny nad Wartą”.

– Przełomowym momentem, który zadecydował o tym, że Stowarzyszenie „Rozwój Plus” to jest to miejsce, w którym chciałbym się zrealizować, był projekt pana premiera „Polska Jednej Prędkości” - dodał Osiewała.

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