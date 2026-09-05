Skandal Zondacrypto. Waldemar Żurek stawia twarde pytania o Zbigniewa Ziobrę

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-09-05 14:47

Wokół upadłej giełdy kryptowalut Zondacrypto i jej powiązań z byłym ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą narasta polityczna burza. Ujawnione przez media doniesienia dotyczące transakcji finansowych oraz zeznania świadków wywołały ostrą reakcję obecnego szefa resortu sprawiedliwości, Waldemara Żurka, który skierował pytania do kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. W odpowiedzi na zarzuty, Zbigniew Ziobro odniósł się do sprawy, tłumacząc swoje zaangażowanie.

Zbigniew Ziobro, Waldemar Żurek
Autor: Marek Zieliński/Super Express, Art Service/Super Express
  • Fundacja powiązana ze Zbigniewem Ziobrą otrzymała 450 tys. zł od prezesa upadłej giełdy Zondacrypto, Przemysława Krala, w zamian za domniemane obietnice zablokowania śledztw po powrocie Ziobry do władzy.
  • Obecny minister sprawiedliwości, Waldemar Żurek, ostro skrytykował Prawo i Sprawiedliwość, pytając, dlaczego Zbigniew Ziobro wciąż firmuje partię, sugerując strach przed jego "teczkami i hakami" oraz oskarżając o polityczną odpowiedzialność za domniemany schemat korupcyjny.
  • Zbigniew Ziobro potwierdził przyjęcie darowizny, lecz stwierdził, że z dzisiejszej perspektywy by jej nie przyjął, tłumacząc się niewystarczającą weryfikacją Krala oraz brakiem wiedzy o jego problemach prawnych w momencie transakcji.

Najnowsze doniesienia medialne rzuciły nowe światło na sprawę upadłej giełdy Zondacrypto. Dotyczą one transakcji finansowych między prezesem giełdy, Przemysławem Kralem, a fundacją Instytut Polski Suwerennej, powiązaną ze środowiskiem Zbigniewa Ziobry. Wskazano na wpłatę w wysokości 450 tysięcy złotych.

Z zeznań świadków wynika, że Przemysław Kral miał opisywać śledczym mechanizm przekazania środków. Obecny minister sprawiedliwości, Waldemar Żurek, przytoczył domniemane słowa szefa Zondacrypto: "Zbyszek obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom".

Reakcja  Waldemara Żurka

Obecny minister sprawiedliwości i prokurator generalny, Waldemar Żurek, wyraził swoje stanowisko na platformie X, kierując ostrą krytykę pod adresem PiS oraz stawiając pytania o odpowiedzialność polityczną i moralną.

- Dlaczego Ziobro wciąż firmuje Waszą partię? Czy powodem braku jakiejkolwiek reakcji jest strach przed tym, jakie teczki i haki na Was zostawił? - pytał.

Minister scharakteryzował domniemany schemat działania jako "bezwzględnie prosty: człowiek z zarzutami płaci setki tysięcy, a w zamian ma dostać bezkarność i zablokowanie śledztw po ewentualnym powrocie do resortu".

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- Dziś Zbigniew Ziobro nadal jest wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości i ukrywa się w Stanach Zjednoczonych. [...] Granica niewiedzy została dawno przekroczona, a sprawa wymaga natychmiastowej reakcji politycznej - stwierdził. - Odpowiedzialność polityczną i moralną ponosicie tu i teraz. Oceńcie sami - dodał.

Odpowiedź Zbigniewa Ziobry

W obliczu narastających kontrowersji, do sprawy odniósł się sam Zbigniew Ziobro w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej". Potwierdził, że kwota 450 tysięcy złotych faktycznie trafiła na konto fundacji. Jednocześnie były minister wyraził ubolewanie nad zbyt pobieżną weryfikacją darczyńcy.

- Z dzisiejszej perspektywy przyznaję, że zdecydowanie zbyt pobieżnie zweryfikowaliśmy pana Krala. Po spotkaniu z Arturem Chodzińskim powinienem był pogłębić swoją wiedzę na temat Krala. I gdybym dowiedział się tego, co wiadomo o biznesmenie dziś, nie przyjąłbym darowizny – przekonywał.

Dodał, że w czasie pełnienia urzędu jego wiedza na temat kryptowalut była minimalna ("znał się jak na hieroglifach egipskich") i nie posiadał informacji o toczących się postępowaniach wobec Zondacrypto czy Przemysława Krala.

Sprawa jest przedmiotem szczegółowej weryfikacji przez prokuraturę. Śledczy analizują wątki dotyczące umarzania postępowań związanych z Zondacrypto w latach 2019-2023 oraz rolę pośredników, w tym byłych funkcjonariuszy służb, w kontaktach biznesmena z politykami dawnej władzy. Kwestia ta rodzi pytania o odpowiedzialność polityczną i moralną, szczególnie w kontekście trwającej aktywności Zbigniewa Ziobry w strukturach PiS.

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WALDEMAR ŻUREK
ZBIGNIEW ZIOBRO