Skandal Zondacrypto. Waldemar Żurek stawia twarde pytania o Zbigniewa Ziobrę

Fundacja powiązana ze Zbigniewem Ziobrą otrzymała 450 tys. zł od prezesa upadłej giełdy Zondacrypto, Przemysława Krala, w zamian za domniemane obietnice zablokowania śledztw po powrocie Ziobry do władzy.

Obecny minister sprawiedliwości, Waldemar Żurek, ostro skrytykował Prawo i Sprawiedliwość, pytając, dlaczego Zbigniew Ziobro wciąż firmuje partię, sugerując strach przed jego "teczkami i hakami" oraz oskarżając o polityczną odpowiedzialność za domniemany schemat korupcyjny.

Zbigniew Ziobro potwierdził przyjęcie darowizny, lecz stwierdził, że z dzisiejszej perspektywy by jej nie przyjął, tłumacząc się niewystarczającą weryfikacją Krala oraz brakiem wiedzy o jego problemach prawnych w momencie transakcji.

Najnowsze doniesienia medialne rzuciły nowe światło na sprawę upadłej giełdy Zondacrypto. Dotyczą one transakcji finansowych między prezesem giełdy, Przemysławem Kralem, a fundacją Instytut Polski Suwerennej, powiązaną ze środowiskiem Zbigniewa Ziobry. Wskazano na wpłatę w wysokości 450 tysięcy złotych.

Z zeznań świadków wynika, że Przemysław Kral miał opisywać śledczym mechanizm przekazania środków. Obecny minister sprawiedliwości, Waldemar Żurek, przytoczył domniemane słowa szefa Zondacrypto: "Zbyszek obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom".

Reakcja Waldemara Żurka

Obecny minister sprawiedliwości i prokurator generalny, Waldemar Żurek, wyraził swoje stanowisko na platformie X, kierując ostrą krytykę pod adresem PiS oraz stawiając pytania o odpowiedzialność polityczną i moralną.

- Dlaczego Ziobro wciąż firmuje Waszą partię? Czy powodem braku jakiejkolwiek reakcji jest strach przed tym, jakie teczki i haki na Was zostawił? - pytał.

Minister scharakteryzował domniemany schemat działania jako "bezwzględnie prosty: człowiek z zarzutami płaci setki tysięcy, a w zamian ma dostać bezkarność i zablokowanie śledztw po ewentualnym powrocie do resortu".

- Dziś Zbigniew Ziobro nadal jest wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości i ukrywa się w Stanach Zjednoczonych. [...] Granica niewiedzy została dawno przekroczona, a sprawa wymaga natychmiastowej reakcji politycznej - stwierdził. - Odpowiedzialność polityczną i moralną ponosicie tu i teraz. Oceńcie sami - dodał.

Odpowiedź Zbigniewa Ziobry

W obliczu narastających kontrowersji, do sprawy odniósł się sam Zbigniew Ziobro w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej". Potwierdził, że kwota 450 tysięcy złotych faktycznie trafiła na konto fundacji. Jednocześnie były minister wyraził ubolewanie nad zbyt pobieżną weryfikacją darczyńcy.

- Z dzisiejszej perspektywy przyznaję, że zdecydowanie zbyt pobieżnie zweryfikowaliśmy pana Krala. Po spotkaniu z Arturem Chodzińskim powinienem był pogłębić swoją wiedzę na temat Krala. I gdybym dowiedział się tego, co wiadomo o biznesmenie dziś, nie przyjąłbym darowizny – przekonywał.

Dodał, że w czasie pełnienia urzędu jego wiedza na temat kryptowalut była minimalna ("znał się jak na hieroglifach egipskich") i nie posiadał informacji o toczących się postępowaniach wobec Zondacrypto czy Przemysława Krala.

Sprawa jest przedmiotem szczegółowej weryfikacji przez prokuraturę. Śledczy analizują wątki dotyczące umarzania postępowań związanych z Zondacrypto w latach 2019-2023 oraz rolę pośredników, w tym byłych funkcjonariuszy służb, w kontaktach biznesmena z politykami dawnej władzy. Kwestia ta rodzi pytania o odpowiedzialność polityczną i moralną, szczególnie w kontekście trwającej aktywności Zbigniewa Ziobry w strukturach PiS.

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