Roman Ż. zatrzymany ws. Zondacrypto! Śledczy ujawniają: Była uzasadniona obawa ucieczki

Kolejne zatrzymanie w śledztwie dotyczącym Zondacrypto. W ręce policji wpadł wieloletni wspólnik założyciela giełdy

W śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalut Zondacrypto doszło do kolejnego zatrzymania. Policjanci ujęli Romana Ż., wieloletniego wspólnika Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy. Mężczyzna został zatrzymany w sobotę po południu na terenie województwa śląskiego. Informację potwierdziła policja.

- Dzisiaj w godzinach popołudniowych na polecenie Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i Policja Śląska do śledztwa dotyczącego działalności ZondaCrypto zatrzymali na terenie woj. śląskiego Romana Ż. - przekazano w komunikacie na X.

Do zatrzymania Romana Ż. doszło w związku z uzasadnioną obawą ucieczki.

- W trakcie przeszukania policjanci zabezpieczyli wartościowe zegarki oraz dokumentację związaną z ZondaCrypto. Po zakończeniu czynności związanych z zatrzymaniem, mężczyzna zostanie doprowadzony do prokuratury – dodano w komunikacie.

Policjanci przeszukali dwa miejsca. Zabezpieczyli cenne przedmioty i dokumenty Zondacrypto

Jak poinformowała w sobotę wieczorem prok. Adamiak, na polecenie prokuratora funkcjonariusze przeprowadzili przeszukania w miejscu, w którym zatrzymano Romana Ż., a także pod adresem jego zameldowania. Podczas działań zabezpieczono wartościowe przedmioty oraz dokumentację związaną z działalnością Zondacrypto.

- Roman Ż. zostanie doprowadzony do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego PZ w Katowicach w celu przeprowadzenia czynności z jego udziałem, w tym ogłoszenia postanowienia o przedstawieniu zarzutów i przesłuchania w charakterze podejrzanego. Kolejne informacje będą przekazywane po zakończeniu czynności z udziałem Romana Ż. – napisała.

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