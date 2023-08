Szef IPN-u ostro o Bogusławie Wołoszańskim. Pokazał dokumenty

Oto, co Polacy naprawdę myślą o PiS. Są na to dowody i badania sondażu. Wszystko czarno na białym

Bogusław Wołoszański kojarzony jest przede wszystkim z popularyzowania wiedzy historycznej. Stworzył między innymi takie programy jak „Sensacja XX wieku” czy „Encyklopedia II wojny światowej”. Teraz postanowił spróbować swoich sił w polityce i wystartuje jako „jedynka” z listy KO w Piotrkowie Trybunalskim. Będzie walczył o głosy z wicepresem PiS Antonim Macierewiczem.

Decyzja historyka wzbudziła wiele skrajnych emocji. Nie wszyscy są zadowoleni z jego startu w wyborach. Należy do nich między innymi Karol Nawrocki, który postanowił wbić kandydatowi KO szpilę. Udostępnił na Twitterze zdjęcia starych dokumentów, które Bogusław Wołoszański podpisał lata temu. Było to zobowiązanie do współpracy i "instrukcja służbowa", związana z wyjazdem do Wielkiej Brytanii w czasach PRL.

- Sensacją XXI wieku jest to, że wytrawni agenci komunistycznego wywiadu znudzili się pracą na zapleczu i chcą brać odpowiedzialność za demokrację (sic!). BBC News się ucieszy, Wielka Brytania się ucieszy, NATO się ucieszy - to między innymi na nich agent "Rewo"/"Ben" donosił – napisał szef IPN.

Warto jednak przypomnieć, że sam Bogusław Wołoszański nie zamierzał niczego ukrywać i w 2007 roku przyznał się do współpracowania z SB.

Sonda Czy Bgusław Wołoszański dobrze zrobił, wchodząc do polityki? Tak Nie Trudno powiedzieć

Sensacją XXI wieku jest to, że wytrawni agenci komunistycznego wywiadu znudzili się pracą na zapleczu i chcą brać odpowiedzialność za demokrację (sic!). #bbcnews się ucieszy, Wielka Brytania się ucieszy, #NATO się ucieszy - to między innymi na nich agent "Rewo"/"Ben" donosił. pic.twitter.com/4RGHHNYCpv— Karol Nawrocki (@NawrockiKn) August 17, 2023