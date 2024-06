Szef BBN wystartuje w wyborach prezydenckich? Jacek Siewiera ucina wszelkie spekulacje

To nie spodoba się Trzeciej Drodze

Bliski współpracownik Ziobry o wezwaniu przed komisję: "Chcą go upokorzyć"

Środowy (12 czerwca) sondaż IBRiS dla "Rzeczpospolitej" dotyczył prognozowanego poparcia dla potencjalnych kandydatów w nadchodzących wyborach prezydenckich. Kandydaci podzieleni zostali na dwa obozy - obóz koalicji rządzącej oraz obóz prawicy. W tym drugim obozie jako potencjalny kandydat został wymieniony szef BBN Jacek Siewiera. Jak podała "Rzeczpospolita", według sondażu, w tym obozie otrzymał on 10,4 proc. poparcia, co dało mu drugie miejsce po byłym premierze Mateuszu Morawieckim. Pytany o ten sondaż w Radiu ZET Jacek Siewiera powiedział, że nie ma planu startu w wyborach, a o sondażu powiedział wprost.

- W dość radykalny sposób dzieli wyborców. Zostałem umieszczony po prawej. Jestem osobą o poglądach konserwatywnych, przywiązanie do wartości patriotycznych, kultury chrześcijańskiej, wartości rodziny, natomiast nie jestem członkiem PiS. (...) Sondaż lokuje szefa BBN po którejś ze stron, niestety sprawia, że automatycznie w odbiorze obywateli ta osoba będzie trzymała którąś ze stron narracji. Ja od początku dokładam wszelkich starań, by BBN było jedyną instytucją, która nie ma afiliacji politycznej. Wybory prezydenckie mają odbyć się w 2025 roku. Coraz częściej pojawiają się kolejne sondaże dotyczące wyborów prezydenckich.

Kim jest Jacek Siewiera?

Jacek Siewiera w czerwcu 2022 roku został ministrem w kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy. Jacek Siewiera - to lekarz, prawnik i oficer. Gdy prezydent Duda powoływał go na stanowisko ministra podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim podkreślił, że darzy Jacka Siewierę wielkim szacunkiem i sympatią, ponieważ jest osobą nietuzinkową i wszechstronnie przygotowaną do zajmowania się różnymi dziedzinami. Prezydent Duda zwracał uwagę na szerokie kompetencje Siewiery, który jest lekarzem specjalizującym się w medycynie ratunkowej i hiperbarycznej, doktorem nauk medycznych, prawnikiem, a także specjalistą z zakresu strategii i innowacji. W 2017 roku Siewiera ryzykując własne życie, uratował życie pilotowi myśliwca MiG-29, który uległ awarii w trakcie lotu. Natomiast w październiku 2022 prezydent Andrzej Duda powołał Jacka Siewierę na nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Siewiera dwukrotnie został odznaczony Krzyżem Zasługi za Dzielność m.in za kierowanie Polską Wojskowo–Cywilną Misją Medyczną w Lombardii w trakcie pandemii COVID–19.

CZYTAJ: Siewiera: W Polsce powinna się rozpocząć debata nad obowiązkową służbą wojskową

NIŻEJ ZDJĘCIA, KTÓRE POKAZUJĄ, JAK WYGLĄDA PAŁAC PREZYDENCKI W ŚRODKU

Wieczorny Express - Marta Golbik, Janusz Kowalski, Maciej Gdula Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.