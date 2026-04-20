Szczere wyznanie Katarzyny Kotuli. Otrzymuje groźby!

Pełnomocniczka Rządu do Spraw Równości, Katarzyna Kotula, ujawniła, że otrzymuje ostrzeżenia i komunikaty mające zniechęcić ją do zajmowania się tym tematem, co wiąże z dużymi pieniędzmi w tym biznesie i chęcią kontynuowania tej działalności.

Zarówno PiS, jak i KO złożyły własne projekty ustaw mające na celu zakazanie patostreamingu. Projekt KO został wybrany jako wiodący i trafił do podkomisji, a prace legislacyjne są w toku.

Michał Wójcik z PiS skrytykował projekt Koalicji Obywatelskiej, twierdząc, że zawiera on lukę, która może pozwolić na interpretowanie patostreamingu jako działalności artystycznej, co umożliwiłoby patostreamerom unikanie odpowiedzialności.

Katarzyna Kotula, posłanka Lewicy, ujawniła, że spotyka się z ostrzeżeniami i komunikatami mającymi na celu zniechęcenie jej do zajmowania się kwestią patostreamingu i gal freak fightowych.

- Otrzymuję komunikaty, ostrzeżenia, żebym porzuciła temat patostreamingu i gal freak fightowych, chociażby tych, w ramach których złożyłam doniesienie do prokuratury – powiedziała w rozmowie z Polsat News.

Polityczka podkreśla, że problem ma podłoże finansowe, co może być przyczyną nacisków.

- Rozumiem, że to jest biznes, w którym są duże pieniądze, a komuś zależy, żeby móc kontynuować taką działalność – dodała.

Pełnomocniczka Rządu do Spraw Równości zwraca uwagę na rosnącą skalę zjawiska.

- Widzimy, jak bardzo powszechne staje się organizowanie patogal i patostreamingów. To są ogromne pieniądze, które ktoś chce zarobić na krzywdzie innych, ale także na gloryfikacji przemocy – zaznaczyła polityczka.

Prace nad ustawami zakazującymi patostreamingu

W odpowiedzi na narastający problem, do Sejmu wpłynęły dwa projekty ustaw mające na celu zakazanie patostreamingu. Jeden został złożony przez PiS, drugi przez Koalicję Obywatelską.

Barbara Dolniak, przewodnicząca komisji nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, poinformowała Polsat News, że oba projekty zostały skierowane do podkomisji. Projektem wiodącym wybrano propozycję Koalicji Obywatelskiej.

- Myślę, że w przyszłym tygodniu zostanie przepracowany. Jeśli zdążymy, to zrobimy to na przyszłym posiedzeniu, a jeśli nie, to na kolejnym posiedzeniu zakończymy procedowanie w ramach pierwszego czytania i trafi to na kolejne posiedzenie Sejmu – powiedziała Dolniak.

Według Dolniak, różnice między projektami nie są na tyle znaczące, aby uniemożliwić szybkie porozumienie.

- Projekty zaproponowane przez PiS oraz KO mają między sobą różnice, ale nie są one na tyle istotne. Myślę, że szybko dojdziemy do porozumienia tym bardziej, że temat jest bardzo ważny – podsumowała posłanka KO.

Krytyka ze strony PiS

Michał Wójcik z PiS, odpowiedzialny za projekt swojej partii, wyraził obawy dotyczące propozycji Koalicji Obywatelskiej.

- Moja propozycja została zmieniona przez KO, w 70-80 proc. został powielony, poza tym, że wprowadził pewną lukę – mówił w Polsat News.

Polityk wskazał na potencjalne zagrożenie związane z możliwością interpretowania patostreamingu jako działalności artystycznej.

- Projekt KO przewiduje, że jeśli ktoś prowadzi działalność artystyczną, to nie będzie to patostreaming. Patostreamerzy mogą bić, bo niemal wszystko mogą podciągnąć pod działalność artystyczną – przekonywał poseł.

25

Sonda Czy patostreaming powinien być karalny? Tak Nie Nie mam zdania