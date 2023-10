Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Szczerba nie gryzł się w język: Morawiecki to kanciarz i spekulant

jot 14:03

Michał Szczerba był gościem poniedziałkowego (30.10) "Expressu Biedrzyckiej". Mówią o jeszcze obecnym rządzie nie gryzł się w język i ostro zrecenzował premiera Mateusza Morawieckiego: - To co mówi dziś Morawiecki nie ma żadnego znaczenia. Morawiecki to kanciarz i spekulant - powiedział polityk.