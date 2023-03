Syn prof. Zembali w tajemniczych słowach uczcił jego śmierć. O co chodzi?

Co dziś robi była premier?

Prof. Marian Zembala cieszył się wielkim szacunkiem wśród swoich współpracowników i pacjentów, którzy cenili jego ogromną wiedzę i niesamowite umiejętności. Wiadomość o śmierci kardiochirurga była dla niech, jak i dla bliskich doktora, wielkim ciosem. W rok po śmierci profesora jego syn, prof. Michał Zembala, zamieścił na Facebooku tajemniczy post, składający się z kwestii dialogowych.

— Cześć Majkelo, dobrze Cię widzieć.

— Wzajemnie. Trochę czasu minęło. Jak Ci tam?

— Inaczej niż pisali. To przerasta wyobrażenie. Bezkres czasu i przestrzeni.

— Religie spotkałeś? Barnarda? Molla?

— Z Kaziczkiem skończyliśmy wspominać czasy, jak Panteon budował. Prałat do dyskusji dołączył i śmialiśmy się, jak mocno uparty Kazik polemizował z nim co do napisu na kamieniu. Prałat dopiero teraz przyznał mu racje, po tylu latach…

— Byliśmy wczoraj cala rodzina w twojej szkole. Pięknie było. Uroczyście.

— Widziałem. Mamusia dzielnie się trzyma, mimo tej kulejącej nogi. Pięknie Anula powiedziała. Podziękuj jej.

— Chyba sam powinieneś.

— Myślisz, że tęskni?

— Bardzo.

Do tego prof. Michał Zembala dodał zdjęcie, na którym widać pokój ze skórzaną kanapą i fotelem, eleganckim stolikiem, regałem pełnym książek i ścianami z wieloma obrazami w ramach. Pod postem od razu posypały się słowa otuchy i wspomnienia o prof. Maranie Zembali.

