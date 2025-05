Syn Nawrockiego przerwał milczenie i zabrał głos. Nie wytrzymał

To zaledwie dziewięć słów, ale wystarczyło, by rozpalić emocje do czerwoności. W poniedziałkowe popołudnie Daniel Nawrocki zamieścił na platformie X komentarz, który wielu odebrało jako publiczną obronę swojego ojca, kandydata PiS na prezydenta. Komentatorzy nie mają wątpliwości: to odpowiedź na narastającą burzę wokół „mieszkania po panu Jerzym” i zarzutów, które uderzają w rodzinę Nawrockich.

„Kłamali, kłamią i będą kłamać.”– napisał Daniel Nawrocki. Wpis zebrał błyskawicznie tysiące reakcji i udostępnień.

Polityczna rodzina kontra „nagonka”?

Choć Daniel Nawrocki do tej pory unikał zabierania głosu w mediach, tym razem postanowił przerwać milczenie. W tle są kolejne publikacje, doniesienia medialne i konferencje prasowe przeciwników jego ojca – w tym głośne pytania Magdaleny Biejat i komentarze Adama Bodnara. Sztab Karola Nawrockiego sugerował wcześniej, że za wyciekiem informacji stoją służby.

Sprawa mieszkania Karola Nawrockiego. Hołownia: "Nawrocki powinien wyjaśnić swój stan majątkowy"

Czy wpis Daniela to tylko emocjonalna reakcja? A może część strategii kampanijnej? – Tego nie wiadomo. Ale jego głos wyraźnie wskazuje, że rodzina Nawrockich czuje się atakowana.

Sieć reaguje: „Brawo za odwagę” vs. „To ucieczka od odpowiedzi”

W komentarzach, jak zawsze, wojna. Jedni gratulują odwagi, inni zarzucają „granie emocjami zamiast faktami”. Pewne jest jedno: wpis syna kandydata wstrząsnął sceną polityczną bardziej niż niejeden program wyborczy.

Dla wielu obserwatorów to sygnał, że kampania Karola Nawrockiego wchodzi w fazę obrony emocjonalnej, w której głos rodziny ma stać się tarczą przed oskarżeniami. Wpis Daniela, choć pozbawiony nazwisk i konkretów, celowo pozostawia niedopowiedzenia, które podsycają emocje i dzielą opinię publiczną. W epoce kampanii toczonych bardziej w sieci niż na wiecach, jedno zdanie opublikowane na X może mieć większy wpływ niż cały spot wyborczy.

Poniżej galeria zdjęć: Marta Nawrocka żona kandydata na prezydenta RP Karola Nawrockiego zbiera podpisy na listach poparcia na Gdańskim molo w Brzezinie

2025_05_06_Express Biedrzyckiej_MAREK_BOROWSKI Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.