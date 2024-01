Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

TYLKO U NAS

Syn Mariusza Kamińskiego: Walczymy z czasem

– Nie widziałem się teraz z ojcem. Widziałem się z nim raz i to było dwa tygodnie temu. Wtedy jeszcze czuł się dobrze, ale to jest czternasty dzień głodówki, także boimy się, że każdego dnia może wydarzyć się coś złego. Więc tak naprawdę walczymy z czasem – przyznaje w rozmowie z „Super Expressem” Kacper Kamiński. Zapraszamy do obejrzenia całej rozmowy.