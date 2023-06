Świnoujście dołącza do Polski. Kaczyński: tego rodzaju dni będzie wiele

Świnoujście dołączyło do Polski

30 czerwca 2023 r. uroczyście otwarty został tunel pod Świną, który łączy wyspy Uznam i Wolin oraz uruchamia połączenie lądowe Świnoujścia zresztą naszego kraju. - Oddając tę inwestycję do eksploatacji, przyłączyliśmy Świnoujście do Polski - powiedział prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz.

- Dzisiejszy dzień, 30 czerwca 2023 r. to dzień historyczny, kiedy nasze wyspy Uznam i Wolin w sposób trwały uzyskały stałe połączenie. Oddając tę inwestycję do eksploatacji, przyłączyliśmy Świnoujście do Polski, jak to w 2007 r. powiedział pan premier Kaczyński, uznając, że budowa tunelu pod Świną to polska racja stanu – podkreślił Żmurkiewicz.

Tunel pod Świną, który połączył wyspy Uznam i Wolin, ma zapewnić lepszą komunikację dla mieszkańców i turystów. Dotychczas, aby dostać się do kurortu, konieczne było przeprawianie się promami, co powodowało często duże kolejki i opóźnienia. Teraz przejazd ma trwać 3 minuty.

Wicepremier w Świnoujściu

W uroczystości wziął udział sam zainteresowany, czyli wicepremier Kaczyński. - Ten rząd, nasza władza dba i stara się dbać o interesy ogromnej większości Polaków. Wszystkich, którzy chcą żyć z uczciwej pracy, a to jest przecież całkowicie miażdżąca większość. Będziemy tą drogą rozwoju dalej iść, będziemy ją iść, oczywiście, jeżeli dostaniemy społeczne poparcie w najbliższych wyborach - powiedział prezes PiS.

- Mam nadzieję, że każda władza, która będzie tutaj, będzie tą drogą szła. Wiem, że jedynymi, którzy mogą już powiedzieć, że się w tej sprawie, tym, przedsięwzięciu, tym wielkim, narodowym przedsięwzięciu zweryfikowali, jesteśmy my, bo nam się po prostu udaje. My nie musimy szukać pieniędzy gdzieś pod ziemią, my wiemy gdzie one są i wiemy, jak je wydawać dla Polski i to dla Polski rozumianej w ten sposób, że jest jednością i musi być jednością. Ale to słowo jedność musi mieć znaczenie - podkreślił wicepremier Kaczyński.

Wskazał, że "to znaczy dążenie do równości, do równości szans, do równości poziomu życia". "Na zasadzie takiej, że wszystkie regiony Polski muszą się rozwijać i dążyć do tego najwyższego poziomu. Będziemy szli tą drogą. To dotyczy tej ziemi, a może nawet szczególnie tej ziemi, bo jest ona strategicznie bardzo ważna dla Polski, dla Polaków" - ocenił.

Jak mówił, jest to "inwestycja potrzebna". "Można powiedzieć pod każdym względem potrzebna tej ziemi, mówię o terenach najbliższych ziemi zachodniopomorskiej, całemu wybrzeżu, a wreszcie całej Polsce" - dodał.

Marsz do przodu

- Chcę powiedzieć, że tego rodzaju dobrych dni będzie w najbliższych miesiącach i latach w Polsce wiele, bardzo wiele, bo ten marsz do przodu, te nowe inwestycje, polskie i zewnętrzne, to sięganie po nowe zasoby, te zasoby, które niesie postęp, postęp techniki na niebywałym dzisiaj poziomie, te zasoby, które muszą być do Polski sprowadzane z zewnątrz, ale które musimy także budować sami, korzystając z polskich możliwości, a są one dzisiaj naprawdę niemałe. Tylko dziś często rozpraszają się w świecie. Musimy je ściągać do siebie. Wiem, że to już w jakiejś mierze następuje i następuje także na tej ziemi. Tą drogą musimy iść i będziemy szli. Ten dzień, w tym kontekście, w tym wymiarze, jest dniem ważnym, można powiedzieć i w praktyce i jeżeli chodzi o jego znaczenie symboliczne" - mówił prezes PiS.