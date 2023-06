Tak wygląda tunel w Świnoujściu! „Super Express” odwiedził go jeszcze przed otwarciem [ZDJĘCIA]

Apel do Hołowni, Tuska i Mentzena: Jaki macie majątek? Pokażcie swoje konta!

Lepszy dojazd dla mieszkańców

Wraz z drogami dojazdowymi tunel ma prawie 3,2 km długości, a sam odcinek podwodny to dokładnie 1483,8 m. W najgłębszym miejscu znajduje się około 38 m pod poziomem wody. Tunel połączy wyspy Uznam i Wolin i zapewni lepszą komunikację dla mieszkańców Świnoujścia i turystów. Dotychczas, aby dostać się do kurortu, konieczne było przeprawianie się promami, co powodowało często duże kolejki i opóźnienia.

- Czuję się szczęśliwy. Zrealizowałem cel mojego życia. Jestem też zmęczony, bo te emocje, szczególnie w ostatnich dniach były ogromne. Czekam na moment, kiedy będziemy mogli rzeczywiście uruchomić tunel i kolejki na promach się wreszcie skończą – powiedział prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz w rozmowie z PAP.

Dodał, że przejazd tunelem będzie trwał około dwóch minut, "ale jaki to komfort, jaka radość". "Apeluję do użytkowników, aby przestrzegali przepisów, jeździli bezpiecznie, bo wszystko, co mogłoby się zdarzyć w tunelu spowodowałoby ogromne problemy" – mówił prezydent.

Prezes Świnoujskiej Organizacji Turystycznej Piotr Piwowarczyk powiedział PAP, że życie w mieście po otwarciu tunelu z pewnością będzie wyglądało inaczej.

- Myślę, że to będzie całkowicie inny świat, szczególnie dla tych, którzy urodzili się z przeprawami (promowymi) i przez całe swoje życie z tych przepraw korzystali. Rytm miasta będzie pewnie całkowicie inaczej funkcjonował – mówił.

Członkowie rządu na uroczystości

Uroczystość otwarcia tunelu zaplanowana jest na godz. 12. O godz. 14 mają się rozpocząć atrakcje dla mieszkańców Świnoujścia, a pierwsi kierowcy pojadą tunelem wieczorem. W uroczystości, poza samorządowcami Świnoujścia, wezmą udział przedstawiciele rządu, m.in. wicepremier Jarosław Kaczyński i minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Obecny będzie też europoseł PiS Joachim Brudziński.

Tunel ma długość blisko 1,5 km, będzie w nim obowiązywać ograniczenie prędkości do 50 km/h. Przestrzeganie przepisów będzie sprawdzane przez odcinkowy pomiar prędkości. Tunel wraz z dojazdami będzie monitorowany przez 143 kamery.

Tunel pod cieśniną Świny jest jednorurowy. W każdym kierunku zaplanowano po jednym pasie ruchu o szerokości 3,5 metra oraz pasy awaryjne po około 2 metry szerokości. Łączna szacunkowa długość inwestycji to 3,2 tys. m, długość tunelu drążonego maszyną TBM to 1483,80 m. Najgłębsze miejsce tunelu pod dnem cieśniny Świny wynosi ok. 38 m p.p.m.

Inwestorem jest Świnoujście, a inwestorem zastępczym - szczeciński oddział GDDKiA. Wykonawcą jest konsorcjum firm PORR/Gülermak.

Koszt budowy to ponad 900 mln zł, z czego prawie 775,7 mln zł pochodzi ze środków unijnych. Pozostałą część Świnoujście dokłada z własnego budżetu.