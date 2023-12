Świąteczne życzenia od Jarosława Kaczyńskiego. "Jednoczymy sę jako Polacy"

Świąteczny okres rozpoczął się już na dobre! W związku z tym, ważni politycy postanowili powiedzieć kilka słów w postaci życzeń na ten wyjątkowy czas. Życzenia złożyli Polakom już m.in. Donald Tusk i Mateusz Morawiecki. - Wierzę w przyszłość Polaków jako wielkiego, zjednoczonego narodu. Wierzę w polskie odrodzenie. Życzę wam wesołych, pełnych miłości i ciepła świąt – mówił Donald Tusk.

Były premier Mateusz Morawiecki wspominał natomiast, jak ważna jest świąteczna atmosfera. - Życzę i państwu, i sobie, aby ten wigilijny nastrój nie był tylko chwilą, ale żeby był dla nas niczym Gwiazda Betlejemska – światłem, które prowadzi nas każdego dnia – zaznaczył Morawiecki.

Życzenia świąteczne Jarosława Kaczyńskiego

W świąteczny czas, swoim dobrych słowem postanowił podzielić się także prezes PiS Jarosław Kaczyński. - Szanowni Państwo, zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, Święta Narodzenia Chrystusa, święta radości i nadziei. Chciałbym życzyć wszystkim z Państwa, byście mogli ten świąteczny czas spędzić z rodziną, z najbliższymi, z przyjaciółmi – apelował.

Zaznaczył, że jest to szczególny czas jedności i nawoływał do zjednoczenia. - By był to czas refleksji, ale także czas wspólnoty, a tam gdzie jest to potrzebne – odnowienia wspólnoty. By był to moment, w którym jednoczymy się. Jednoczymy się wokół świątecznego stołu, ale jednoczymy się także jako Polacy – mówił Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS wspomniał także o Nowym Roku, wyraził nadzieję, by nadchodzący rok okazał się dobrym, pełnym pomyślności. - Życzę, aby nadchodzący rok był dobry, rok rozwoju naszej Ojczyzny, rok pomyślności, i co dzisiaj tak bardzo ważne dla Polski, dla Europy, dla świata – rok pokoju. Byśmy mogli przy końcu tego roku być przekonani, że był to rok dobry, dobry dla nas wszystkich, dla naszej Ojczyzny, dla Polski, dla naszych sąsiadów – życzył Polakom Jarosław Kaczyński.