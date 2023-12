Świąteczne życzenia dla czytelników "Super Expressu". Czego życzą prymas Polski, prezydent Duda, nowi wicepremierzy i były premier Morawiecki?

Wąsik i Kamiński szybko trafią do więzienia?

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wraca do TVP! [RELACJA NA ŻYWO, 22.XII]

+ Wojciech Polak

arcybiskup metropolita gnieźnieński, prymas Polski

Tam, gdzie rodzi się BÓG, tam rodzi się NADZIEJA!

(Papież Franciszek)

Moi Drodzy!

Niech przeżywane po raz kolejny misterium Wcielonego Słowa rozpali w nas wiarę, że Bóg - Jezus Chrystus jest jedyną, pewną NADZIEJĄ dla świata. Tylko Jego obecność pośród nas przywraca NADZIEJĘ, także tym, którzy ją utracili, pozwalając z ufnością spoglądać w nieznaną przyszłość.

Niech świętowanie Narodzenia Jezusa otwiera nas na miłość Bożą i bliskość z drugim człowiekiem, niech będzie dla nas wszystkich źródłem pokoju i NADZIEI w całym Nowym Roku 2024!

Wraz z najlepszymi życzeniami bożonarodzeniowymi i noworocznymi łączę dar modlitwy!

www.prymaspolski.pl

Andrzej Duda, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego składam Czytelnikom oraz Redakcji „Super Expressu” serdeczne życzenia zdrowia, radości i spokoju. Niech Boże Narodzenie pozwoli wszystkim cieszyć się Dobrą Nowiną w gronie rodziny, przyjaciół, znajomych. Wesołych Świąt i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku!

Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej

Drodzy Czytelnicy, Szanowni Państwo,

Boże Narodzenie i Nowy Rok to czas spokoju i świętowania z najbliższymi. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszych, jakże niestabilnych czasach, dlatego wszystkim czytelnikom „Super Expressu” życzę radosnego przeżycia tych Świąt, w dobrym zdrowiu, życzliwej atmosferze.Żołnierzom, zwłaszcza tym, którzy ten okres spędzą z dala od domu, życzę satysfakcji z pełnionej służby dla dobra Ojczyzny oraz odpoczynku wtedy, gdy tylko jest to możliwe.

Wszystkiego dobrego, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia i tylko szczęśliwych dni w Nowym Roku 2024!

Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji

Pięknych, radosnych i pełnych miłości Świat Bożego Narodzenia w szczególnym czasie! Zmienia się Polska i zmienia się nasze życie. Niech zatem ten zbliżający się świąteczny czas przepełniony będzie pojednaniem i dobrymi emocjami. Wszelkiej pomyślności i bogatego Mikołaja!

Mateusz Morawiecki, poseł PiS, były premier

Szanowni Państwo!

Jest taki dzień, w którym gasną wszelkie spory. Ten dzień to Wigilia Świąt Bożego Narodzenia.

To czas, w którym wszyscy stajemy się trochę lepsi – bardziej pogodni i bardziej życzliwi dla innych.

Życzę i państwu, i sobie, aby ten wigilijny nastrój nie był tylko chwilą, ale żeby był dla nas niczym Gwiazda Betlejemska – światłem, które prowadzi nas każdego dnia.

Marzę, byśmy każdego dnia byli tak zjednoczeni jak przy wigilijnym stole.

I marzę, byśmy każdego dnia mogli zasiadać do stołu, przy którym nikogo ani niczego nie brakuje.

Boże Narodzenie daje nadzieję. Nawet kiedy za oknem mrok i zawierucha, a nas opanowuje zwątpienie, nie zapominajmy o świetle bijącym ze żłobka, w którym narodził się Zbawiciel.

Ale to światło bije także od nas. Bo kiedy jesteśmy zjednoczeni przy wspólnym stole, nie ma siły, która byłaby nas w stanie pokonać.

Polskie święta są najpiękniejsze na świecie. I chciałbym, aby atmosfera tych świąt została w naszych domach przez cały rok. I żeby promieniowała na nasz wspólny dom – Polskę.

Życzę Państwu, żeby Polska dalej stawała się domem, w którym po prostu żyje się dobrze. Domem, w którym każdy ma dla siebie miejsce. Domem, w którym każdy może spełniać swoje marzenia i realizować swoje ambicje.

Dbajmy o ten dom. I pamiętajmy też, że troska o Polskę zaczyna się po prostu od troski o innych.

Dlatego bądźmy w te Święta serdeczni – dla swoich rodzin, dla swoich sąsiadów, dla wszystkich wokół nas, a przede wszystkim dla siebie samych.

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia!

Świąteczna rozmowa z Panią Ambasador Finlandii Päivi Maarit Laine Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.