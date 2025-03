Świat ma problem z chorobami drobiu. Jajka na Wielkanoc będą po dwa złote?!

Nagła wiadomość Tuska do opozycji. "To jest moment prawdziwej próby"

Popyt na jajka tradycyjnie zwiększa się przed świętami. Niestety przez świat przechodzi epidemia ptasiej grypy, więc hodowcy kur muszą utylizować ich populację. Z tego powodu jaj zaczyna brakować w Niemczech. W Polsce jaj nie brakuje, ale Główny Inspektorat Weterynaryjny wykrył kilkadziesiąt ognisk ptasiej grypy, co wymusiło, jak informuje forsal.pl, utylizację ponad 2 mln sztuk drobiu, najwięcej w Wielkopolsce. Ta sytuacja przekłada się na ceny jajek. Co prawda w dyskontach stawki na razie nie rosną, ale na bazarach i straganach podwyżki są zauważalne. Obecnie za jajka trzeba zapłacić 1,40 zł, a nawet i więcej. Takie stawki są na targowisku miejskim w Bełchatowie, gdzie zajrzał reporter radia Eska, Rafał Różycki. - Czternaście złotych za platonkę - 10 sztuk. W porównaniu podobnym okresem ubiegłego roku to różnica około 2 zł na opakowaniu – wyjaśniła mu jedna ze sprzedających. Do Wielkanocy jest jeszcze kilka tygodni, ale im bliżej świąt, tym bardziej realna jest cena 2 zł za jajko.

Przy okazji przypominamy, że ceny jaj były jednym z tematów kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych. Donald Trump opowiadał, że prezydent Joe Biden dopuścił do tego, że spod kontroli wymknęła się cena jajek. Faktycznie w 2022 r. epidemia ptasiej grypy spowodowała, że za ten artykuł spożywczy trzeba było zapłacić ponad dwukrotnie więcej. Na początku tego roku w USA nastąpiła kolejna epidemia tej choroby drobiu, na skutek czego ceny znów podskoczyły. Aktualnemu prezydentowi, Trumpowi trudno będzie zrealizować obietnicę wyborczą i wpłynąć na obniżkę cen jaj.

