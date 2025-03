Polacy chcą mieć broń atomową. Mamy wynik sondażu!

Uczestnictwo w programie Nuclear sharing, to nie tylko korzyści, ale także obowiązki czy ryzyko. Musimy mieć świadomość, że to ma wymiar polityczny bardziej niż wojskowy, ponieważ głowice pozostają pod ścisłym nadzorem Stanów Zjednoczonych i to oni zdecydują ostatecznie o ich użyciu, nie Polacy. Ewentualne rozmieszenie głowic może wywołać gniew Rosji, które nadal uważa, że obowiązuje Akt Stanowiący NATO-Rosja, w którym jest podpunkt o nierozmieszczaniu broni jądrowej poza terytorium państw ją posiadających w Europie Środkowej. Można sobie wyobrazić scenariusz, że wejście Polski do Nuclear sharing spowoduje ostre groźby Rosji nie tylko polityczne, ale także militarne np. większa koncentracja wojsk na Białorusi czy Obwodzie Królewieckim, a nawet użycie broni przeciwko nam.