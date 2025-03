Szef MON ocenia propozycję Dudy. "Decyzje powinny zapadać sojuszniczo"

Duda o broni nuklearnej w Polsce

- Granice NATO przesunęły się na wschód w 1999 roku, więc 26 lat później powinno również nastąpić przesunięcie infrastruktury NATO na wschód. Dla mnie to oczywiste – powiedział Duda, dodając, że "byłoby bezpieczniej, gdyby ta broń już tu była". Wyraził nadzieję na rozszerzenie projektu Nuclear Sharing w Europie, które bez powodzenia zaproponował w 2022 roku administracji ówczesnego prezydenta USA Joe Bidena. Duda podkreślił, że to obecny prezydent USA Donald Trump decyduje o rozmieszczeniu amerykańskiej broni jądrowej. Jednocześnie przypomniał zapowiedź Władimira Putina z 2023 r., że Rosja rozmieści taktyczną broń jądrową na Białorusi. - Rosja nawet się nie wahała, kiedy przenosiła swoją broń jądrową na Białoruś. (…) Nikogo nie pytała o zgodę – powiedział prezydent.

Tusk i Kosiniak-Kamysz komentują pomysł Dudy

Do propozycji Andrzeja Dudy odniósł się 13 marca Donald Tusk. Premier w trakcie konferencji prasowej poinformował, że docenia wysiłki prezydenta w tej sprawie, ale wołałby dyskutować o tym dyskretnie. - Tego typu sprawy lepiej załatwiać w dyskrecji, a nie poprzez wywiady prasowe, ale szkód z tego nie będzie jakichś szczególnych. Ja doceniam starania pana prezydenta Dudy, bo jestem przekonany, że wyłącznie dobra wola i chęć wzmocnienia polskiego bezpieczeństwa kierowała panem prezydentem. Natomiast, czy takie metody są skuteczne? Mam tutaj swoją opinię - powiedział Donald Tusk. Do propozycji Andrzeja Dudy odniósł się również Władysław Kosiniak-Kamysz.

Szef MON pytany o to w czwartek ocenił, że stanowisko prezydenta w tej sprawie nie jest nowe. Jak mówił, pamięta podobne wypowiedzi prezydenta sprzed kilku lat oraz sprzed roku. Zaznaczył, że to "sprawa bardzo poważna" oraz uważa, że, że decyzje w tej sprawie powinny zapadać sojuszniczo, najlepiej w oparciu o Sojusz Północnoatlantycki. -Powinny być transatlantyckie, jak najbardziej efektywne w swoim działaniu, bo to temat na tyle wrażliwy, że mniej słów w przestrzeni publicznej, a więcej czynów da efekt odstraszania bardzo silny i do tego zachęcam - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

