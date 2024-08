Sukces „Super Expressu”! Bosak dołączył do akcji dla Szeremety

Kontrowersyjna walka Polki w finale

Polska srebrna medalistka w boksie może być z siebie dumna! Zaledwie w wieku 20 lat Julia Szeremeta osiągnęła wielkie wyróżnienie na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Warto wspomnieć, że polska zawodniczka niemal zdobyłaby złoto, gdyby nie porażka w finale z Tajwanką Lin Yu-Ting. Co ciekawe, szczególną uwagę budzi fakt, że zarówno rywalka Szeremty, podobnie jak i inna zawodniczka bosku – Imane Khelif – była podejrzewana o ukrywanie swojej tożsamości płciowej. Międzynarodowe Stowarzyszenie Bosku (IBA) wykluczyło obie pięściarki z ubiegłorocznych amatorskich mistrzostw świata, ale ostatecznie nie potwierdzono, że zawodniczki nie są kobietami.

Prawidłowość finałowej walki polskiej zawodniczki na Olimpiadzie stoi więc pod znakiem zapytania, ale wielu nie ma żadnych wątpliwości, że Polka wywalczyła sobie niesamowity sukces. Srebrny medal to pierwsze takie olimpijskie wyróżnienie dla polskiego boksu od czasu 1992 roku, kiedy brąz w Barcelonie zdobył Wojciech Bartnik.

Nasza akcja dla medalistki

Fani są bardzo dumni z młodej reprezentantki, dlatego kierują w jej stronę ogrom wsparcia w obliczu finałowej porażki. Swoja cegiełkę dorzucił również "Super Express", który zwrócił się ze specjalnym apelem do rządu w sprawie nagrody dla utalentowanej bokserki. Julia była bowiem o krok od zdobycia złotego medalu, za który w nagrodę otrzymałaby także mieszkanie. Taka nagroda bardzo ułatwiłaby jej dalszy rozwój, ponieważ reprezentantka Polski mieszka na co dzień w wynajmowanym pokoju.

Do apelu "Super Expressu" przyłączyło się również wiele osobistości. – Jej się należy złoty medal jak psu zupa! A w związku z tym należy jej się mieszkanie – komentował były reprezentant Polski w piłce nożnej Jan Tomaszewski. Akcję poparł również były premier Mateusz Morawiecki, a teraz swoje poparcie dołożył także wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji. – Mimo, że zdobyła srebro mamy podstawy do tego, żeby potraktować ją jak zwycięzcę igrzysk. To młoda zawodniczka, więc warto w nią inwestować. Nie należy tego talentu przepuszczać bez nagrody, która dawałaby wielką motywację do dalszej pracy – mówi Krzysztof Bosak w rozmowie z "Super Expressem".

