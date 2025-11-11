Największe zadymy na Marszu Niepodległości. Starcia pod rosyjską ambasadą, płonąca tęcza i bójki pod Empikiem

2025-11-11 3:33

Święto Niepodległości 11 listopada co roku ściąga do Warszawy dziesiątki tysięcy ludzi. Obok pokojowych obchodów, historia Marszu Niepodległości zna też obrazy, które obiegły świat. Podpalona budka przy ambasadzie Rosji, płonąca „Tęcza” na pl. Zbawiciela, starcia z policją i dramatyczne sceny w centrum miasta. Oto przegląd najbardziej burzliwych momentów z ostatnich lat.

  • 2013: płonie budka wartownicza przy Ambasadzie Rosji; w ogniu staje instalacja „Tęcza” na pl. Zbawiciela.
  • 2014: setki zatrzymanych, obrażenia policjantów, użycie broni gładkolufowej w rejonie Stadionu Narodowego i ronda Waszyngtona.
  • 2020: bijatyka pod Empikiem i pożar mieszkania po odpaleniu rac w Alejach Jerozolimskich; liczne starcia z policją.
  • 2011–2012: pierwsze głośne zamieszki, aresztowania i wątki zagraniczne (m.in. sprawa niemieckiej Antify).

2011–2012: Pierwsze wielkie zamieszki i wątek zagraniczny

Początek dekady przyniósł pierwsze masowe starcia, w 2011 r. policja zatrzymała ponad 200 osób; wątek niemieckiej Antify trafił do sądu (zapadły wyroki w zawieszeniu). Rok później służby znów raportowały rannych i liczne zatrzymania. Te wydarzenia ustawiły dyskusję o bezpieczeństwie 11 listopada na lata. 

2013: Ambasada Rosji i płonąca „Tęcza”

11 listopada 2013 r. w rejonie ul. Belwederskiej spalono policyjną budkę wartowniczą stojącą przy ogrodzeniu ambasady. W tym samym dniu zapłonęła instalacja „Tęcza” na pl. Zbawiciela, zdjęcia ognia obiegły świat. Lata później śledztwa dotyczące podpaleń budki umorzono, co odnotowały krajowe media i prokuratura. 

2014: Setki zatrzymanych i starcia na prawym brzegu

Rok później policja raportowała ponad 200 zatrzymanych, rannych funkcjonariuszy i użycie broni gładkolufowej m.in. w rejonie ronda Waszyngtona i Stadionu Narodowego. Organizatorzy i służby porządkowe wielokrotnie wzywali do spokoju. To był jeden z najbardziej konfrontacyjnych finałów marszu w ostatniej dekadzie. 

2020: Bijatyka pod Empikiem i pożar mieszkania

Podczas pandemicznej edycji marszu doszło do ostrych starć w centrum Warszawy. W okolicy salonu Empik odnotowano ataki na policję i demolowanie mienia, a w Alejach Jerozolimskich rozniecono pożar w mieszkaniu po odpaleniu rac/fajerwerków. W sieci krążyły nagrania z bijatyk i włamań, policja informowała o rannych funkcjonariuszach i środkach przymusu. 

Co wiemy dziś?

Policja i stołeczne służby co roku przygotowują specjalne zabezpieczenie. Kordonowe prowadzenie zgromadzeń, monitoring i wideorejestrację, a w razie potrzeby użycie środków przymusu. Najbardziej newralgiczne punkty trasy to od lat rondo Dmowskiego, Aleje Jerozolimskie, most Poniatowskiego, rondo Waszyngtona i okolice Stadionu Narodowego (w zależności od trasy i decyzji organizatorów).Kluczowym problemem pozostają odpryskowe grupy chuligańskie, które odłączają się od legalnego zgromadzenia i prowokują starcia.

