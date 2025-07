Stankiewicz o zmianach w rządzie: "Tusk namaścił Sikorskiego na swojego następcę"

Wymiana Adama Bodnara i zdegradowanie Tomasza Siemoniaka, wprowadzenie na jego miejsce Marcina Kierwińskiego to ruch mający zyskać uznanie twardego elektoratu. Twardy elektorat Platformy i część działaczy partyjnych była niezadowolona z tego, co robił Bodnar, z tego w jaki sposób rozliczał PiS. Wprowadzenie Waldemara Żurka, który był za rządów Zbigniewa Ziobry jednym z najbardziej skonfliktowanych z władzą sędziów, ma dokładnie wysłać jasny sygnał, że będą rozliczenia. Żurek jest zdeterminowany zmieniać sądownictwo, iść na wojnę w prokuraturze, więc będą to o wiele twardsze działania. Wpisuje się w to powrót do MSWiA Marcina Kierwińskiego, który swego czasu wysyłał policję do Pałacu Prezydenckiego po Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Kolejny sygnał dotyczy konsolidacji gospodarki. Resorty gospodarcze nie działały. Było zbyt wielu ministrów, ministerstw i zbyt wiele konfliktów. Było to widać przy dyskusjach o składce zdrowotnej, czy mieszkalnictwie. Każdy miał coś do powiedzenia, nic z tego nie wynikało. Więc teraz ma nastąpić konsolidacja, duży resort finansów i gospodarki i duży resort energetyki. Czy to będzie działać w praktyce? To trudno powiedzieć. Trzeci sygnał, który chce wysłać premier jest ewidentnie związany z zaprzysiężeniem Karola Nawrockiego. On chce te zmiany przeprowadzić jeszcze za kadencji Andrzeja Dudy. Uważa, że Duda mu nie zablokuje tych ministrów. Z Nawrockim mogłoby być różnie. Poza tym chce mieć 6 sierpnia ministrów, którzy będą na twardo realizowali kompetencje, które mają członkowie rządu. Doskonale zdaje sobie sprawę, że Nawrocki nie będzie szczególnie chętny do podpisywania kolejnych ustaw rządowych. W związku z tym konsoliduje obóz i chce mieć na stanowiskach ministerialnych ludzi, którzy będą korzystać ze swoich kompetencji konstytucyjnych i ustawowych na bazie przepisów, które dzisiaj już obowiązują. Wie, że żadnych nowych możliwości nie dostanie przecież od Nawrockiego.