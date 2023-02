Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sedno sprawy 21.02.2023

Stanisław Tyszka: Powinniśmy się domagać wsparcia finansowego przy okazji wizyty prezydenta Bidena

Stanisław Tyszka, poseł Konfederacji gościł w programie "Sedno sprawy" Radia Plus. - My powinniśmy się w tym momencie domagać wsparcia finansowego również przy okazji wizyty Prezydenta Bidena. Stany Zjednoczone mają taki program, który się nazywa Foreign Military Financing i to jest program wsparcia dla sojuszników Stanów Zjednoczonych. Jordania, Egipt dostaje co roku miliardy dolarów, które służą również kupowaniu sprzętu od Stanów Zjednoczonych. Polska dostała jakieś grosze raptem a w ostatnich latach wydaliśmy 100 miliardów złotych na zakup baterii Patriot czy wyrzutni Himars, czołgów, samolotów powiedział Tyszka Jackowi Prusinowskiemu.