Stało się jasne, kto powinien rządzić PO: Tusk czy Trzaskowski? Głos zabrali wyborcy SONDAŻ

Czy Trzaskowski powinien zastąpić Tuska?

Obaj liderzy PO przekonują, że nie ma między nimi konfliktu. Wiadomo jednak, że po powrocie Donalda Tuska do krajowej polityki nie jest on skłonny do dzielenia się władzą z wiceszefem partii Rafałem Trzaskowskim. Instytut Badań Pollster zapytał wyborców PO, czy prezydent Warszawy powinien zastąpić Tuska w fotelu przewodniczącego. Okazuje się, że 56 proc. ankietowanych chce takiej właśnie zmiany.

i Autor: GRAFIKA SE Jerzy Kaczmarczyk

Partia sama powołuje szefa

Jak ten wynik sondażu odbiera członek PO? – Znam sondaże, w których poparcie dla Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego jest bardzo zbliżone do siebie – twierdzi senator PO Marek Borowski (77 l.). – Natomiast takie sprawy jak wybór przewodniczącego powinny być rozstrzygane przez samą partię. Co do dalszych losów szefa Platformy, zobaczymy, jak potoczą się przyszłe rozmowy koalicyjne – uważa senator.

Wyborcy mają rację?

Eksperci nie mają wątpliwości, że prezydent stolicy jest popularny wśród wyborców PO. – Patrząc z punktu widzenia interesów PO, Trzaskowski powinien zastąpić Tuska – komentuje politolog Kazimierz Kik. - Po pierwsze jest on bardziej wiarygodny, bo nie miał jeszcze okazji się sprawdzić. Tusk zaś nie ma wiarygodności od dawna. Na Trzaskowskiego wyborcy patrzą z nadzieją na przyszłość, a tego nie da się powiedzieć o Tusku – kwituje ekspert.

Badanie wykonano w dniach 18-19 kwietnia na próbie 1117 dorosłych Polaków.

BABCIOWE? Niech się WYPCHA! Polacy pokłócili się o TUSKA! | Komentery Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.