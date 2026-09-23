Stała baza USA w Polsce wciąż bez decyzji. Fort Trump dzieli polityków

Nie ma potwierdzonej decyzji USA o utworzeniu stałej bazy wojskowej w Polsce

Aleksandra Leo oceniła, że baza byłaby ważnym elementem odstraszania Rosji i wzmacniania bezpieczeństwa Polski

Spotkanie Władysława Kosiniaka-Kamysza z Petem Hegsethem przełożono. Nowego terminu dotąd nie podano

Zamiast Fort Trump USA zwiększyły w Polsce rotacyjną obecność swoich wojsk

Stała baza USA w Polsce wciąż nie została zatwierdzona

Pomysł stałej bazy wojsk USA w Polsce przedstawiono publicznie w 2018 roku, podczas spotkania ówczesnych prezydentów Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa. Polska deklarowała gotowość do pokrycia znacznej części kosztów, ale projekt utknął na etapie finansowania i negocjacji ze stroną amerykańską.

Nie powstała ani duża stała baza, ani nie podjęto decyzji o stałym rozmieszczeniu w Polsce amerykańskiej dywizji. W następnych latach USA zwiększyły jednak rotacyjną obecność wojskową, rozbudowały infrastrukturę i rozmieściły w kraju elementy V Korpusu.

Dla Leo ważniejsza jest baza niż nazwa Fort Trump

Aleksandra Leo podkreśliła, że stała baza USA w Polsce wzmocniłaby bezpieczeństwo kraju. Jej zdaniem byłaby też ważnym narzędziem odstraszania Rosji.

Nazwa „Fort Trump” ma, jej zdaniem, drugorzędne znaczenie. Ważniejsza byłaby sama obecność amerykańskich żołnierzy. Leo zwróciła też uwagę, że deklaracje Donalda Trumpa należy traktować ostrożnie, bo jego stanowisko w różnych sprawach często się zmienia.

Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku polskie władze ponownie zabiegały o trwałą obecność wojsk USA na wschodniej flance NATO. Ostateczna decyzja należy jednak do amerykańskiej administracji, Pentagonu i Kongresu.

Przełożone spotkanie stało się tematem politycznego sporu

Zaplanowane spotkanie wicepremiera i ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza z sekretarzem obrony USA Petem Hegsethem strona amerykańska przełożyła. Nowego terminu nie podano, a komunikaty dotyczące przyczyn tej decyzji były niespójne.

Leo uznała, że spotkanie powinno odbyć się w nowym terminie. Skrytykowała też wykorzystywanie tej sprawy do ataków na rząd. Zaznaczyła przy tym, że nie ma podstaw, by doszukiwać się w przełożeniu spotkania ukrytych motywów.

Czy baza USA może być kartą w rozmowach z Rosją?

Leo nie wykluczyła, że dla Donalda Trumpa sprawa amerykańskiej bazy w Polsce może być elementem szerszych negocjacji z Rosją, dotyczących także wojny w Ukrainie. Podkreśliła, że ewentualne ustalenia powinny prowadzić do korzystnego dla Ukrainy zakończenia wojny.

Na razie USA nie podjęły wiążącej decyzji w sprawie stałej bazy w Polsce. Deklaracje o uzyskanych zapewnieniach należy więc traktować z rezerwą: po stronie amerykańskiej procedury wciąż trwają, podobnie jak rozmowy Warszawy z Waszyngtonem.

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