Spytali Polaków, czy Ukraińcy powinni dostawać 800 plus. Jest jeden warunek

800 plus dla pracujących przybyszy

W styczniu pomysł ograniczenia 800 plus zgłosił kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski (53 l.). - Dla mnie to jest dosyć naturalne, zdroworozsądkowe. O tym też mówią mi Polacy na ulicach – przekonywał prezydent Warszawy. Pomysł poparł szef rządu, który w lutym poinformował, że propozycja, aby wypłacać 800 plus tylko tym migrantom — również Ukraińcom — którzy spełniają kryteria, zostanie pilnie rozpatrzona przez rząd. Z kolei szef KPRM Jan Grabiec przekazał, że nad projektem pracuje MSWiA. W Sejmie jest też poselski projekt nowelizacji w tej sprawie.

Przeciwnicy polityczni zarzucili Rafałowi Trzaskowskiemu, że na potrzeby kampanii zaczął zabiegać o wyborców PiS i Konfederacji. Przeciwko ograniczeniu świadczenia dla ukraińskich dzieci są zaś koalicjanci KO: Nowa Lewica i Polska 2050.

Spada poparcie Trzaskowskiemu i Nawrockiemu! Mamy najnowszy sondaż prezydencki

A co wypłacaniu 800 plus Ukraińcom sądzą Polacy? W sondażu Instytutu Badań Pollster, wykonanym dla „Super Expressu”, 54 proc. ankietowanych stawia warunek: powinni dostawać świadczenie, jeśli będą płacili u nas podatki. - Taka postawa jest dość racjonalna. Trwa wojna w Ukrainie, mamy kryzys, wysoką inflację i to wszystko wpływa na ubożenie Polaków, a więc podejście ankietowanych jest logiczne. Odezwał się nasz instynkt samozachowawczy, który nakazuje myślenie o nas samych. Warunkowanie wypłaty 800 plus dla osób, które wpłacają środki do naszego systemu podatkowego jest zrozumiałe – uważa politolog, prof. Kazimierz Kik (78 l.).

Czy Ukraińcy mieszkający w Polsce powinni dostawać 800 plus na swoje dzieci? Tak, ale tylko wtedy, gdy płacą podatki w Polsce 54 proc. Tak 5 proc. Nie 36 proc. Nie wiem/ trudno powiedzieć 5 proc.

Badanie wykonano w dniach 8-10 lutego na próbie 1077 Polaków.

Autor:

2. ZACHWYT NAD DRESAMI SZEFA PENTAGONU! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.