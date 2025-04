Sprawdzono elektoraty Trzaskowskiego, Nawrockiego i Mentzena. Kto na nich zagłosuje?

Badanie CBOS ujawnia wyraźne różnice w preferencjach wyborczych ze względu na płeć. Większość elektoratu Rafała Trzaskowskiego (58%) oraz Karola Nawrockiego (55%) stanowią kobiety. Z kolei Sławomir Mentzen cieszy się poparciem głównie mężczyzn (66% jego elektoratu).

Wiek wyborców

Struktura wieku elektoratu Rafała Trzaskowskiego jest najbardziej zbliżona do struktury ogółu dorosłych Polaków. Karol Nawrocki ma najstarszy elektorat – aż 69% jego wyborców ma co najmniej 55 lat. Sławomir Mentzen przyciąga głównie młodych wyborców – 16% jego elektoratu to osoby w wieku 18-24 lata, a 29% to osoby w wieku 25-34 lata.

Miejsce zamieszkania wyborców

Rafał Trzaskowski cieszy się większym poparciem w miastach, szczególnie tych największych. Aż 32% jego elektoratu stanowią osoby mieszkające w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców. Z kolei Karol Nawrocki i Sławomir Mentzen mają silne poparcie na wsi – po 46% ich zwolenników to osoby mieszkające na terenach wiejskich.

Wykształcenie i status materialny wyborców

Elektorat Sławomira Mentzena pod względem wykształcenia jest najbardziej zbliżony do struktury ogółu dorosłych Polaków. Rafał Trzaskowski ma najwięcej zwolenników z wyższym wykształceniem (40%), a Karol Nawrocki – z zasadniczym zawodowym (39%). Status materialny wyborców Karola Nawrockiego jest przeciętnie niższy niż wyborców Rafała Trzaskowskiego i Sławomira Mentzena.

Zainteresowanie polityką wyborców

Zwolennicy Karola Nawrockiego wykazują największe zainteresowanie polityką, a zwolennicy Sławomira Mentzena – najmniejsze. Elektorat Rafała Trzaskowskiego identyfikuje się głównie z lewicą i centrum, a elektoraty Karola Nawrockiego i Sławomira Mentzena – z prawicą.

Inne wyznaczniki

Żelazna większość elektoratu Karola Nawrockiego głosowała w ostatnich wyborach parlamentarnych na PiS, a Rafała Trzaskowskiego – na Koalicję Obywatelską. Elektorat Sławomira Mentzena jest bardziej zróżnicowany pod względem preferencji wyborczych. Wyborcy Karola Nawrockiego charakteryzują się największą deklarowaną częstością praktyk religijnych, a wyborcy Rafała Trzaskowskiego – najmniejszą.

