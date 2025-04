"Nikt nie będzie groził moim najbliższym". Poseł PiS w tarapatach

Mecenas o przesłuchaniu Barbary Skrzypek: "W przerwie opowiadała o marzeniach podróży do Indii"

W środę (2 kwietnia) w Sejmie doszło do potężnej awantury między Jarosławem Kaczyńskim a Romanem Giertychem. Prezes Kaczyński nazwał posła KO Romana Giertycha "głównym sadystą" w związku ze śmiercią swojej współpracowniczki Barbary Skrzypek. Inni posłowie PiS krzyczeli "morderca, morderca". W ogólnym rozgardiaszu, jaki zapanował na sali plenarnej, doszło jednak do wielu innych utarczek słownych!

Jak się okazuje, Tomasz Trela postanowił w tej sprawie poczynić znaczące działania. O podjęciu kroków prawnych poinformował w poniedziałek w serwisie X. - Właśnie podpisałem zawiadomienie do prokuratury na posła Goska. Nikt nie będzie groził mi i moim najbliższym, ani nic na mnie wymuszał. Nikt nigdy! - napisał pod zdjęciem, na którym pochyla się nad dokumentami. Taki zamiar zapowiadał już wcześniej, ujawniając przyczyny. To dalszy ciąg awantury, jaka wywiązała się między nim a posłem PiS Mariuszem Goskiem na sejmowej sali obrad. Wcześniej Trela opublikował nagranie z zajścia, informując, że Gosek zastrasza jego i jego bliskich.

Poseł Gosek z @pisorgpl straszy moją rodzinę i mnie, że zajmą się nami służby specjalne, a on tego dopilnuje, że będę siedział (świadkowie, https://t.co/Rz6q7KA978. @KarnowskiSopot , @WZembaczynski i @adrian_witczak). Moi prawnicy już pracują nad zawiadomieniem do prokuratury.… pic.twitter.com/katP2SbzOc— Tomasz Trela (@poselTTrela) April 2, 2025

Na wpis ten Mariusz Gosek odpowiadał również na platformie X, odcinając się od stawianych mu zarzutów. - Odsłuchaj sobie nagrania - napisał. - 1. Doprowadziliście do bezprawnego pozbawienia wolności posła Zbigniewa Ziobry (art. 189 KK) 2. Służby nigdy nie powinny dać zgód do ściśle tajnych dla członków komisji. 3. Lepiej zajmij się Rodziną, tak jak musi zajmować się nią minister Ziobro - wyliczał swoje słowa. - Kończy się twoje rumakowanie bohaterze. A zasłanianie się rodziną, bohaterze jest żałosne. Widzisz jak szybciutko ci odwaga minęła - napisał. Na koniec Gosek zaznaczył, że "czeka na prokuraturę i sąd", najwyraźniej nie spodziewając się, że jednak zostanie złożone zawiadomienie do prokuratury.

Zawiadomienie złożone przez posła Trelę trafi do prokuratury, która zbada okoliczności zdarzenia i ustali, czy doszło do popełnienia przestępstwa. Sprawa jest rozwojowa, a śledczy będą musieli przesłuchać świadków i przeanalizować dostępne dowody, w tym nagranie opublikowane przez posła Trelę.

