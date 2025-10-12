Sprawdzili, kto powinien być premierem w rządzie PiS i Konfederacji. Jedno nazwisko zdecydowanie na czele stawki

Jacek Prusinowski
Jacek Prusinowski
2025-10-12 9:04

Kolejne sondaże pokazują, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższym czasie to prawicowe partie mogłyby utworzyć sejmową większość. Kto powinien zostać premierem w rządzie PiS i Konfederacji? Takie pytanie zadano w najnowszym sondażu. Wyniki mogą zaskakiwać.

Morawiecki, Bosak, Menzten, Bocheński.

i

Autor: Shutterstock; Super Express (4)

Morawiecki zdecydowanym liderem

Najnowszy sondaż przeprowadzony przez IBRiS na zlecenie Onetu rzuca nowe światło na preferencje Polaków dotyczące obsady stanowiska premiera w hipotetycznym rządzie tworzonym przez Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederację po kolejnych wyborach parlamentarnych. Pytanie zadane respondentom brzmiało: „Jeżeli za dwa lata po wyborach parlamentarnych PiS i Konfederacja stworzą nowy rząd, to kto Pana/Pani zdaniem powinien zostać premierem nowego rządu?”. Wyniki badania wskazują wyraźnego faworyta, ale także ujawniają zróżnicowane poparcie dla innych polityków obu ugrupowań. Zdecydowanym liderem sondażu jest Mateusz Morawiecki, premier Polski w latach 2017–2023, na którego wskazało 27,5% ankietowanych. Drugie miejsce w sondażu zajął Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji, zdobywając poparcie 14,5% badanych.Podium zamyka Sławomir Mentzen, kolejny prominentny polityk Konfederacji, na którego wskazało 11,6% ankietowanych.

Prezes PiS daleko w tyle stawki

Na czwartym miejscu w przywołanym sondażu znalazł się europoseł PiS Tobiasz Bocheński, który zyskał poparcie 4,3% respondentów. Bocheński, który niedawno deklarował swoje ambicje do objęcia stanowiska premiera, jest stosunkowo nowym nazwiskiem w czołówce polskiej polityki, ale jego wynik wskazuje na rosnącą rozpoznawalność. Piąte miejsce zajął Przemysław Czarnek, były minister edukacji i nauki, z poparciem 3,7%. Zaskakująco nisko w sondażu uplasował się Jarosław Kaczyński, lider PiS, na którego wskazało zaledwie 1,5% ankietowanych.  Jeszcze mniejsze poparcie zdobyli Mariusz Błaszczak, były wicepremier i minister obrony narodowej, oraz Przemysław Wipler z Konfederacji – na każdego z nich wskazał jedynie 1% respondentów.

Aż 32,6 proc. na pytanie o hipotetycznego premiera rządu PiS-Konfederacja odpowiedziało "nie wiem/trudno powiedzieć".

Risercz vod 10.10.2025
QUIZ. Sławomir Mentzen. Co wiesz o polityku Konfederacji? Życie, kariera, poglądy, ciekawostki
Pytanie 1 z 10
20 listopada (być może już jako prezydent Polski) Sławomir Mentzen będzie obchodzić urodziny. Wiesz które?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Tobiasz Bocheński
KRZYSZTOF BOSAK
SŁAWOMIR MENTZEN
MATEUSZ MORAWIECKI
SONDAŻ