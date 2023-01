Spotkanie z Tuskiem wylicytowane za kosmiczną kwotę. Zwycięzca został zjechany!

Donald Tusk zawsze w styczniu ochoczo zabiera się do wspierania zbiórek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W zeszłym roku wystawił na licytację swoją hulajnogę elektryczną z autografem, którą poruszał się, kiedy odebrano mu prawo jazdy za znaczne przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym. W tym roku zaś na aukcji znalazła się oferta spotkania, spaceru i zjedzenia wspólnie obiadu z byłym premierem. Aukcja już się zakończała, a zwycięzca zapłacił aż 301 tys. zł! To astronomiczna kwota, która zostanie w całości przekazana na rzecz fundacji. Zwycięzca chyba nie spodziewał się krytyki jednego z internautów… Adam Kępiński, członek zarządu w Razem Łódzkie. - Jeśli ktoś jest w stanie dać 300k zł na akcję charytatywną, to może płacić wyższe podatki – napisał na Twitterze. - Uwielbiam WOŚP! Super akcja pokazująca, że potrzebujemy redystrybucji majątku żeby pomóc potrzebującym. Zróbmy sobie tak na co dzień! – dodał w kolejnym poście. Trzeba przyznać, że mocno zjechał nie tylko osobę, która wygrała licytację, ale całą WOŚP…

