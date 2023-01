Sondaż: Czy Polakom będzie się żyło lepiej jak wygra Tusk. Wynik jest jasny

Janusz Kowalski chce Tuska przed Trybunałem Stanu! Po to, aby wygrać wybory

Czy z premierem Tuskiem będzie Polakom żyło się lepiej?

W najnowszym sondażu dla Wirtualnej Polski pracownia United Surveys zapytała: "Czy Polakom będzie żyło się lepiej czy gorzej, jeśli do władzy dojdzie opozycja i premierem zostanie Donald Tusk?". Odpowiedzi nie są korzystne dla szefa PO. 32,4 proc. badanych w sondażu dla Wirtualnej Polski uważa, że z Donaldem Tuskiem w roli premiera Polakom będzie się żyło lepiej. Spośród tych respondentów 12,2 proc. wskazuje, że Polakom będzie żyło się zdecydowanie lepiej. 20,2 proc. jest z kolei zdania, że będzie raczej lepiej. Znacznie więcej ankietowanych, bo 47,6 proc., odpowiada, że jeśli na czele rządu stanie Donald Tusk, Polakom będzie żyło się gorzej. Spośród tych badanych 18,4 proc. uważa, że będzie raczej gorzej, a 29,2 proc. - zdecydowanie gorzej.

Wyborcy PiS są jednomyślni

Wśród wyborców PiS nikt nie stwierdza, że Polakom z premierem Donaldem Tuskiem może być lepiej. 99 proc. ankietowanych zwolenników partii Jarosława Kaczyńskiego uważa, że będzie wtedy gorzej, a tylko 1 proc. jest niezdecydowanych.

Co sądzą wyborcy opozycji?

Ponad połowa wyborców opozycji (57 proc.) uważa, że z Donaldem Tuskiem na czele rządu będzie lepiej. Przeciwnego zdania jest 16 proc. zwolenników partii opozycyjnych. Co ciekawe, co czwarty ankietowany, nie wie, jaką wskazać odpowiedź. Wśród wyborców niezdecydowanych zdania są podzielone. Niewiele mniej, niż co piąty niezdecydowany wyborca (23 proc.) uważa, że z Donaldem Tuskiem jako premierem może być lepiej. Przeciwnego zdania jest 45 proc. niezdecydowanych wyborców. 32 proc. niezdecydowanych nie wie, jaką wskazać odpowiedź.

Jak oceniają Tuska widzowie TVP Info i TVN24?

W sondażu dla Wirtualnej Polski porównano też odpowiedzi wyborców według głównych źródeł informacji. Aż 92 proc. widzów TVP info uważa, że z Donaldem Tuskiem jako premierem w Polsce może być gorzej. 5 proc. nie ma zdania, a 3 proc. uważa, że będzie raczej lepiej. Zdecydowanie odmienna opinię mają widzowie TVN24 - 46 proc. uważa, że z Donaldem Tuskiem w roli premiera Polakom może żyć się lepiej. Przeciwnego zdania jest 35 proc. widzów TVN24, a 19 proc. nie wie, jaką wskazać odpowiedź.

