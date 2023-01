Politycy PiS szczerze o WOŚP. Jeden z nich zbierał nawet datki do puszki

WOŚP walczy z sepsą

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przygotowała kolejny Finał całorocznej zbiórki pieniędzy. W tym roku Finał WOŚP zagra pod hasłem: „Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich - małych i dużych!”

Politycy Zjednoczonej Prawicy przeważnie nie mówią o WOŚP i nie angażują się w jego akcje. Zapytaliśmy więc kilku z nich, co tak naprawdę sądzą o liczącej 31 lat inicjatywie Jerzego Owsiaka. – Każda inicjatywa charytatywna jest godna wsparcia. Ludzie, którzy dają na WOŚP mają uzasadnione poczucie, że robią coś dobrego – mówi nam europoseł PiS Ryszard Czarnecki. – Wolałbym jednak, żeby Jerzy Owsiak nie angażował się politycznie i skupił na akcji charytatywnej, zamiast jednych atakować a innych wspierać, jednych zapraszać na swoje imprezy muzyczne, a innych "objeżdżać" w wywiadach – dodaje polityk.

Za słuszną i szlachetną inicjatywę uważa WOŚP poseł PiS Filip Kaczyński. – Sam w dzieciństwie byłem wolontariuszem Orkiestry i zbierałem pieniądze, a w młodości wraz z zespołem muzycznym grałem kilkukrotnie na koncertach WOŚP u nas w Wadowicach. Każda inicjatywa, która wspiera walkę o dobro i zdrowie dzieci oraz dorosłych pacjentów zasługuje na szacunek – podkreśla poseł, ale dodaje, że dla niego Fundacja Jerzego Owsiaka nie jest jednowymiarowa. – Jest sporo kontrowersji wokół spółek związanych z WOŚP, z panem Owsiakiem i fundacją. Słyszałem, że w spółkach pracuje rodzina pana Owsiaka. Wolałbym, aby ta działalność była bardziej transparentna i opinia publiczna miała wpływa na działalność zakładanych spółek. Tym bardziej, że funkcjonują w oparciu o wypadkową organizowanych przez WOŚP zbiórek, nawet jeśli chodzi tylko o promil zebranych środków. Brakuje więc transparentności – dodaje Filip Kaczyński.

Ewangeliczne przesłanie posła PiS

Znacznie bardziej negatywnie nastawiony jest poseł Janusz Śniadek. – Takie akcje jak WOŚP były nośne w latach 90. Pan Owsiak wykorzystuje skłonność Polaków do altruizmu i gotowość do solidarności. Do tego włączył się w to z przekazem ideologicznym („Róbta co chceta”, lekceważenie tradycji i zwyczajów). Martwi mnie to i myślę, że nie jest to właściwy przekaz dla młodzieży, przez co ze wstrzemięźliwością podchodzę do tego przedsięwzięcia. Pan Owsiak nie zezwala także na kontrole podmiotów, które prowadzi, nieznane jest np. finansowanie festiwalu rockowego. Ponieważ wykorzystuje środki ze zbiórki, budzi to wątpliwości i rezerwę – tłumaczy poseł PiS.

Janusz Śniadek dodaje, że osobiście wspiera różne inne organizacje np. Caritas, lecz nie chce o tym opowiadać. – Jest takie ewangeliczne przesłanie o jałmużnie: „Czyń to tak, żeby twoja lewa ręka nie wiedziała, co robi prawa”, czyli należy to robić w skrytości ducha. Obnoszenie się z czerwonym serduszkiem jest sprzeczne z tym przesłaniem – puentuje Śniadek.

WOŚP tak, lecz bez polityki

A co o WOŚP myśli poseł PiS Tomasz Latos? – Jako lekarzowi nie wypada krytykować czegokolwiek, co przynosi dodatkowo przynajmniej złotówkę do systemu. Myślę pozytywnie o każdej organizacji pozarządowej czy samorządowej, która przynosi dodatkowe środki na leczenie pacjentów – mówi nam Latos. – Chciałbym jednak podkreślić, że jest wiele innych organizacji jak np. Caritas, które bez takiego rozgłosu zapewniają pieniądze, nawet większe niż WOŚP, na ochronę zdrowia. I mam jedną uwagę: chciałbym, aby tego typu działalność nie była wykorzystywana w kontekście politycznym, niezależnie czy na tak, czy na nie. Tutaj niestety zdarzały się manifestacje polityczne. Skoncentrujmy się na pomocy pacjentom – apeluje polityk.

