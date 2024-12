Inauguracja kampanii Hołowni w Gdańsku. Emocje sięgają zenitu! [RELACJA NA ŻYWO]

Karol Nawrocki z samego rana ruszył do pomocy. Przy okazji wbił szpilę Trzaskowskiemu

To trzeba wiedzieć

Szymon Hołownia już oficjalnie został kandydatem na prezydenta Polski. Marszałek Sejmu zadeklarował, że jest kandydatem obywatelskim. - Ta niezależność jest dla mnie wartością kluczową, nie tylko jako dla polityka – ale przede wszystkim jako dla człowieka - tłumaczył w Jędrzejowie, gdzie ogłosił swoją decyzję. Jak przekonywał: - Nie jestem oczywiście niezależny w sensie braku przynależności do ruchu politycznego. Jestem jednak niezależny od nacisków politycznych, od premierów czy partyjnych szefów. Niezależny od uprzedzeń, od potrzeby narzucania innym własnych poglądów. I wreszcie niezależny od agresywnych konfliktów, które wypaczają istotę i sens służby publicznej, jaką powinna być polityka - stwierdził. Dla lidera Polski 2050 będzie to druga prezydencka kampania. W 2020 roku Szymon Hołownia zajął trzecie miejsce i wszedł do drugiej tury, ustępując Rafałowi Trzaskowskiemu oraz Andrzejowi Dudzie.

W wyborach prezydenckich 2025 udział wezmą: Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej, Karol Nawrocki z Prawa i Sprawiedliwości, Sławomir Mentzen z Konfederacji, Szymon Hołownia z Polski 2050 oraz Marek Jakubiak z koła Wolni Republikanie.

Hołownia w Gdańsku

7 grudnia Szymon Hołownia ma się spotkać z wyborcami w Gdańsku. To nawiązanie do wydarzeń sprzed pięciu lat, kiedy swój start ogłosił właśnie w Teatrze Szekspirowskim. Początek o godzinie 14. Na Se.pl przeprowadzimy relację na żywo ze startu prekampanii Szymona Hołowni, zbierzemy najciekawsze opinie oraz komentarze publicystów oraz polityków. Bądźcie z nami!

Na żywo Hołownia w Gdańsku 14:48 Każdy z zebranych ma tabliczkę ze swoim imieniem. Hołownia podkreśla, że te wybory są "o nich", wymieniając je po kolei. - Część z Was próbowało zrozumieć razem ze mną, czy to w ogóle się powiedzie - zaznaczył. 14:44 Wszyscy zebrani skandują: "Szymon! Szymon!". Pojawił się na scenie i on, Szymon Hołownia po emocjonującym przemówieniu Michała Koboski. 14:39 Agnieszka Buczyńska podkreśliła, że niezależność jest lekarstwem na bezradność. Jej słowa miały osobisty wydźwięk, gdy wspomniała o trudnej sytuacji, której sama doświadczyła: – Wiecie, w życiu miałam moment, kiedy funkcjonariusze PiS-u próbowali zniszczyć mi życie, gdy byłam najsłabsza. – mówiła z przejęciem. Buczyńska zwróciła uwagę, że uczucie bezradności dotyka Polaków w wielu obszarach. Wspomniała o sytuacji po wyborach 15 października, kiedy mogła powstać nowa koalicja i procedować kluczowe ustawy, takie jak finansowanie in vitro czy podwyżki dla nauczycieli. W swojej wypowiedzi skrytykowała również postawę prezydenta Andrzeja Dudy: – Bezradność czuliśmy także wtedy, gdy prezydent Duda jeździł wieczorami na Nowogrodzką, konsultując się z posłem Kaczyńskim w najważniejszych dla kraju decyzjach. Przypomniała również sytuację z czasów prezydentury Bronisława Komorowskiego, kiedy mimo protestów społecznych wprowadzał reformy, które nie miały poparcia obywateli. – Komorowski zawetował cztery ustawy, Duda dziewięć, a podpisał ich aż 1066. Podsumowując, Buczyńska podkreśliła, że lekarstwem na tę frustrację jest właśnie niezależność: – Niezależność od jakiegokolwiek prezesa czy szefa partii. Bo jedynym szefem dla prezydenta powinien być naród. Jej słowa były wyrazem potrzeby polityki wolnej od partyjnych wpływów i autentycznego reprezentowania obywateli. 14:36 Agnieszka Buczyńska podczas spotkania podkreśliła znaczenie niezależności, zapowiadając głosy osób, które podzielą się własnym spojrzeniem na tę wartość. Jednym z nich był Wojtek – ojciec dwójki dzieci, mąż i były przedsiębiorca. Jego słowa wybrzmiały mocno i dobitnie: – Wiecie, jak to jest, gdy budzisz się rano i dowiadujesz, że Twoja niezależność gospodarcza została podarta? – zaczął Wojtek. Opisał, jak populizm, manipulacje i zmiany w składce zdrowotnej pozbawiły go możliwości prowadzenia firmy i godnej pracy na własny rachunek. – Chciałem być ważny, chciałem wierzyć, że jako mały i średni przedsiębiorca dokładam swoją cegiełkę do budowy tego kraju. Dziś już nie jestem przedsiębiorcą. – mówił z wyraźnym żalem. Dziś pełni inną, odpowiedzialną funkcję, a niezależność stała się dla niego nie tylko wyzwaniem, ale też obowiązkiem. – Niezależność to prawo i obowiązek. Prawo do tego, żeby bronić jej względem siebie. – zakończył refleksyjnie. 14:33 Wszyscy zebrani powstali do hymnu. 14:30 Na scenie pojawiła się Agnieszka Buczyńska, witając zebranych w swoim mieście Gdańsku. U jej boku pojawił się Michał Kobosko. 14:23 Już za chwilę zaczynamy spotkanie z @szymon_holownia. Dołączajcie i bądźcie na bieżąco!💛



🟥 YT: https://t.co/G01im1kTi3

🟦 FB: https://t.co/mBos7WYwxz pic.twitter.com/l6cvOf0Omc — Polska 2050 (@PL_2050) December 7, 2024 14:00 Choć wydarzenie teoretycznie już się rozpoczęło, wszyscy z zaciekawieniem czekają na pojawienie się Szymona Hołowni w transmisji na żywo. W Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku atmosfera pełna jest napięcia i wyczekiwania, a moment rozpoczęcia przemówienia lidera Polski 2050 zbliża się wielkimi krokami.

13:44 Za chwilę startuje inauguracja prekampanii Szymona Hołowni! Gdański Teatr Szekspirowski zapełnia się gośćmi, choć pierwotnie wydarzenie miało odbyć się w historycznej Sali BHP. Zmiana miejsca nie ostudziła nastrojów – energia i ciekawość unosi się w powietrzu. Czy dzisiejsze przemówienie Hołowni przyniesie nowe polityczne otwarcie? Śledźcie relację na żywo, żeby nie przegapić ani jednego szczegółu!





13:30 Na platformie X Paweł Śliz zapowiada: „Już wkrótce zaczynamy!” – a w tle sceny w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku widać przygotowania do wydarzenia zaplanowanego na 7 grudnia 2024. Wszystko gotowe na wystąpienie Szymona Hołowni w ramach kampanii #Hołownia2025.

Już wkrótce zaczynamy! pic.twitter.com/XEDRkSM2PM — Paweł Śliz (@SlizPawel) December 7, 2024 13:25 Na platformie X Michał Gramatyka pyta: „Wszyscy gotowi? Można zaczynać?” – w oczekiwaniu na rozpoczęcie wydarzenia w Gdańsku. W Teatrze Szekspirowskim gromadzą się zwolennicy, a na miejscu są również Bartosz Romowicz i Piotr Górnikiewicz. Za chwilę rozpocznie się kolejny etap działań Szymona Hołowni w ramach kampanii #Hołownia2025.

Wszyscy gotowi❓

Można zaczynać❓#Holownia2025 @gdansk @TeatrSzekspir @romowiczbartosz #PiotrGornikiewicz @PL_2050 pic.twitter.com/6Ja6ulCjSc — Michał Gramatyka 🇵🇱🇪🇺 #Hołownia2025 (@McGramat) December 7, 2024 13:20 Szymon Hołownia wraca tam, gdzie wszystko się zaczęło. Po pięciu latach ponownie staje na scenie Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku. To właśnie tutaj, o 14:00, lider Polski 2050 rozpocznie swoją nową drogę – ambitną, pełną wyzwań i obietnicy prezydentury, która ma być alternatywą dla partyjnego duopolu. Symboliczne miejsce, symboliczny moment.

Po pięciu latach Szymon Hołownia wraca do korzeni – ponownie w Gdańsku, ponownie w Teatrze Szekspirowskim.



Już o 14:00 lider Polski 2050 rozpocznie drogę do prezydentury wolnej od partyjnego duopolu. pic.twitter.com/a06gJFtEz4 — Polska 2050 (@PL_2050) December 7, 2024 13:15 Polska 2050 nie próżnuje – już za niecałą godzinę start wydarzenia z udziałem Szymona Hołowni! Gdańsk czeka na lidera, a z różnych stron Polski zmierzają goście i sympatycy ruchu. Wszystko wskazuje na to, że to będzie inspirujące spotkanie pełne rozmów i planów na przyszłość.

Jeszcze 2 godziny i zaczynamy!💛 https://t.co/XfWZxNkyJF — Polska 2050 (@PL_2050) December 7, 2024

