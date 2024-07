Spotkanie Duda – Zełenski. W tle dramatyczny ostrzał Ukrainy podczas wizyty jej prezydenta w Polsce!

Marcin Kierwiński o szczycie NATO: "To szczyt wyjątkowy ważny"

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełeński niespodziewanie odwiedził Polskę. Ukraiński prezydent spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem, a także prezydentem Andrzejem Dudą. Z polskim premierem – podpisał umowę o gwarancjach bezpieczeństwa między Polską a Ukrainą.

W tym samym czasie, gdy w Polsce przebywał ukraiński prezydent – Ukraina zmagała się ze zmasowanym atakiem ze strony Rosji.

Po południu prezydent Duda spotkał się w Belwederze z Wołodymyrem Zełenskim. Do spotkania prezydentów doszło przed szczytem NATO w Waszyngtonie, który odbędzie się w tym tygodniu i na który udają się zarówno Duda, jak i Zełenski.Prezydent Andrzej Duda podziękował Zełenskiemu, że mimo napiętej sytuacji w kraju znalazł czas na spotkanie w Warszawie przez rozpoczynającym się we wtorek szczytem NATO.Polski prezydent powiedział, że podczas spotkania zostały omówione te punkty, które będą poruszane podczas szczytu Sojuszu w Waszyngtonie. Zapewnił również o niesłabnącym poparciu Polski dla spraw ukraińskich.

"Kwestia przyjęcia Ukrainy do NATO musi być uwarunkowana tylko jedną rzeczą - wola społeczeństwa ukraińskiego. Jeśli taka będzie - Sojusz nie może się wahać. Od samego początku wspieramy europejskie i euroatlantyckie aspiracje Ukrainy. I damy temu wyraz w Waszyngtonie. Jeżeli na szczycie NATO jakiś głos będzie grzmiał mocno za Ukrainą i dla Ukrainy, to na pewno będzie to głos Polski. Na polskiej scenie politycznej nie ma pod tym względem zróżnicowania " - napisał prezydent w serwie X.

Prezydent Ukrainy podziękował za wsparcie, jakie Polska okazuje Ukrainie od pierwszych chwil rosyjskiej pełnoskalowej inwazji. - W imieniu zwykłych Ukraińców chciałbym podziękować zwykłym Polakom za wsparcie - podkreślił Zełenski.

