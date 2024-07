Zmasowany atak rakietowy na Ukrainę w czasie wizyty Zełenskiego w Polsce!

Do ataku rakietowego na Kijów doszło w poniedziałkowe przedpołudnie. Mer stolicy Witalij Kliczko przekazał w mediach społecznościowych, że w całym mieście słychać eksplozje, dlatego zaapelował do mieszkańców, by nie opuszczali schronów.

"To jeden z najgorszych ostrzałów, do których doszło w stolicy przez dwa lata trwania pełnoskalowej wojny" - stwierdził Kliczko, cytowany przez agencję Reutera. Prezydent Wołodymyr Zełenski, który aktualnie przebywa z wizytą w Warszawie, napisał z kolei na platformie X, że w sumie na różne ukraińskie miasta spadło ponad 40 pocisków. Pod ostrzałem jest Dniepr, Słowiańsk, Krematorsk czy Krzywy Róg - rodzinne miasto ukraińskiego prezydenta.

Zmasowany ostrzał Kijowa

W Kijowie rakiety spadły co najmniej na siedem dzielnic. Pociski trafiły m.in. w stołeczny szpital dziecięcy Ochmatdyt. Placówka jest jedną z najbardziej renomowanych w kraju. Pod gruzami znalazł się oddział toksykologiczny, a w rumowisku nadal znajdują się ludzie. Pacjenci są ewakuowani do innej lecznicy.

- Mamy trzy godziny, aby uratować kogokolwiek, kto był w stanie przeżyć uderzenie - powiedział szef MSW Ukrainy Ihor Kłymenko, cytowany przez agencję Ukrinform.Według najnowszych informacji podanych przez agencję Reutera w Kijowie zginęło co najmniej siedem osób, a osiem zostało rannych.

Krzywy Róg pod ostrzałem. To rodzinne miasto Wołodymyra Zełenskiego

Jeszcze bardziej dramatyczny bilans ofiar odnotowano w Krzywym Rogu - rodzinnym mieście Wołodymyra Zełenskiego. Jedna z rakiet spadła tam na budynek administracyjny przedsiębiorstwa. Służby przekazały, że życie straciło tam 10 osób, a 31 zostało rannych, w tym 10 jest w stanie poważnym.Pociski uderzyły również w Pokorowsku, gdzie śmierć poniosły trzy osoby. Eksplozje było słychać także w mającym niemal milion mieszkańców Dnieprze, a także Słowiańsku czy Krematorsku na wschodzie Ukrainy.

Bilans ofiar stale rośnie

W obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy pięć osób zginęło, gdy samochód, którym jechali, najechał na rosyjską minę na leśnej drodze niedaleko wsi Cyrkuny– przekazał szef władz tego regionu Ołeh Syniehubow. Do eksplozji doszło "w pobliżu cmentarza na nieutwardzonej leśnej drodze w kierunku wsi Cyrkuny" - napisał Syniehubow na Telegramie. Jak dodał ofiary śmiertelne to 53-letni mężczyzna, dwie kobiety: 64-letnia i 25-letnia, oraz dwoje dzieci: pięcioletni chłopiec i trzymiesięczne niemowlę. Wieś Cyrkuny jest oddalona od Charkowa o około 17 km

Zmasowany ostrzał w Ukirainie. Poderwano polskie myśliwce

O rosyjskim ostrzale informowało m.in. także Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych RP, które - w związku z agresywną aktywnością rosyjskich samolotów dalekiego zasięgu - wzbiło w powietrze polskie i sojusznicze myśliwce, by strzec bezpieczeństwa naszej przestrzeni powietrznej. Do takich akcji doszło dwukrotnie - zarówno w nocy z niedzieli na poniedziałek, jak i około godziny 10 w poniedziałek. Wcześniej podobna sytuacja miała miejsce w nocy z 21 na 22 czerwców. Wówczas jednak rosyjski ostrzał nie miał tak tragicznego przebiegu.

Zełeński z wizytą w Polsce. Ważna umowa i spotkania z Dudą i Tuskiem

Dramatyczne wydarzenia w Ukrainie pokrywaja się z poniedziałkową wizytą prezydenta Wołodymyra Zełeńskiego w Polsce przed szczytem NATO. Ukraiński prezydent spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą oraz premierem Donaldem Tuskiem. Nieoficjalnie wiadomo, że podczas wizyty ma zostać podpisana umowa o bezpieczeństwie między Polską a Ukrainą.

Szczegóły trzymane w tajemnicy

Ze względów bezpieczeństwa szczegóły wizyty ukraińskiego przywódcy trzymane były w tajemnicy. Zgodnie z oficjalną zapowiedzią KPRM Zełenski zostanie powitany przez Tuska ok. godz. 13.10. Następnie, ok. 13.15 premier Polski oraz prezydent Ukrainy spotkają się z mediami. Według harmonogramu podanego z kolei przez KPRP do spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą dojdzie ok. 14 w Belwederze.

Okhmatdyt Children's Hospital in Kyiv. One of the most important CHILDREN’S hospitals not only in Ukraine, but also in Europe. Okhmatdyt has been saving and restoring the health of thousands of children.Now that the hospital has been damaged by a Russian strike, there are… pic.twitter.com/TmRlUmSBri— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 8, 2024

