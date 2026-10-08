Spór po spotkaniu Kosiniaka-Kamysza z Trumpem. MSZ pyta o brak notatki

Spotkanie Kosiniaka-Kamysza z Trumpem odbyło się 2 marca w Białym Domu

MSZ zażądało wyjaśnień w sprawie braku notatki z rozmowy

Bosacki zaznaczył, że nie ma dowodów, by USA ingerowały w polską politykę

Rozmowy o stałej bazie USA trwają, ale umowa nie została podpisana

Spotkanie w Białym Domu. Gdzie jest notatka?

Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się z Donaldem Trumpem 2 marca 2026 r. w Białym Domu. Do rozmowy doszło przy okazji ceremonii pośmiertnego odznaczenia amerykańskiego żołnierza Michaela Ollisa Medalem Honoru. Informację o spotkaniu ujawniono kilka miesięcy później. Z medialnych relacji wynika, że w jego organizację byli zaangażowani europoseł PiS Adam Bielan i doradca prezydenta Nikodem Rachoń.

Kontrowersje wywołał brak notatki dyplomatycznej z rozmowy, dlatego MSZ zażądało wyjaśnień. Marcin Bosacki zaznaczył, że w spotkaniu nie uczestniczył ani przedstawiciel resortu, ani chargé d’affaires Bogdan Klich, obecny przy innych rozmowach podczas wizyty wicepremiera. Zdaniem wiceszefa MSZ notatkę powinien sporządzić organizator spotkania.

Czy USA próbowały wpływać na polski rząd? Bosacki: nie ma dowodów

Marcin Bosacki powiedział, że nie wiadomo, czy administracja Donalda Trumpa albo politycy polskiej prawicy próbowali wpływać na zmianę rządu w Polsce. Podkreślił, że nie ma na to dowodów. Ocenił zarazem, że zabieganie przez polskich polityków za granicą o zmianę rządu byłoby poważnym skandalem.

Bosacki odrzucił też zarzuty, że Waszyngton izoluje rząd Donalda Tuska. Na potwierdzenie, że kontakty z amerykańską administracją są utrzymywane, wskazał spotkania ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego z sekretarzem stanu Marco Rubio oraz rozmowy Tomasza Siemoniaka z szefem CIA w Waszyngtonie.

Wiceszef MSZ zarzucił otoczeniu prezydenta Karola Nawrockiego, że próbuje prowadzić alternatywną politykę zagraniczną. Jego zdaniem, zgodnie z konstytucyjnym podziałem kompetencji, kierunek tej polityki wyznacza rząd, a realizuje ją Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Druga stała baza USA w Polsce? Na razie nie ma umowy

W rozmowach z Waszyngtonem pojawia się także kwestia drugiej stałej bazy wojsk USA w Polsce. Bosacki przekazał, że przedstawiciele rządu, resortu obrony, dyplomacji i służb rozmawiają ze stroną amerykańską o jej lokalizacji, zasadach działania i finansowaniu.

Nie ma jeszcze podpisanej umowy. Jak podkreślił Bosacki, na razie są jedynie polityczne deklaracje Donalda Trumpa dotyczące utworzenia bazy. Dalsze decyzje będą, jego zdaniem, zależały m.in. od amerykańskiego przeglądu rozmieszczenia wojsk USA za granicą, zwłaszcza w Europie. Wiceminister ocenił, że rozstrzygnięcie może zapaść do końca roku, ale nie wykluczył też mniej korzystnego rozwoju wydarzeń.

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