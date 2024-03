Spór o ustawy aborcyjne nie służy Hołowni. Widać to w najnowszym sondażu

Co się wydarzyło?

Sondaż wyborczy w marcu 2024 r.

Z najnowszego sondażu CBOS wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, na KO zagłosowałoby 29 proc. badanych, a na PiS - 23 proc. Poparcie dla KO nie zmieniło się od stycznia, a dla PiS – po trzymiesięcznych spadkach – nieznacznie wzrosło, czyli trend spadkowy został zatrzymany. Z kolei na trzeciej pozycji wciąż plasuje się Trzecia Droga, ale z wynikiem 12-procentowym. Oznacza to, że względem stycznia, koalicja Polski 2050 i PSL straciła trzy punkty procentowe.

Poza podium w sondażu znalazła się się Konfederacja z 11 proc. poparcia (od stycznia bez zmian). Z kolei 9 proc. zdeklarowanych wyborców oddałby swój głos na Lewicę (to wzrost o 2 punkty w porównaniu z badaniem z końca lutego).

Politolożka oceniła: Szymon Hołownia źle oszacował, chciał uciszyć emocje, a je podpalił

Hołownia tłumaczy się z decyzji

Warto dodać, że telefoniczne badanie CBOS zostało zrealizowane w okresie od 4 do 7 marca 2024 roku na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski. Lider Polski 2050 Szymon Hołownia 5 marca wieczorem zdecydował o przesunięciu terminu procedowania nad ustawami aborcyjnymi na 11 kwietnia. Wywołało to niezadowolenie kobiet, które dziś (8 marca) dały temu wyraz w Sejmie. Szymon Hołownia nie daje za wygraną i twierdzi, że podjął słuszną decyzję, gdyż w ten sposób doprowadzi do głosowania w Sejmie nad wszystkimi projektami (KO, Trzeciej Drogi i Lewicy).

Bolesna szpila w kierunku Hołowni! Kotula już się zagotowała... „Kupczy prawami kobiet!"

– Robimy wszystko, żeby prawo zostało jak najszybciej przez Sejm uchwalone. Został rozpatrzony termin rozpatrywania projektów – za 33 dni. Sam zagłosuję za tym, aby trafiły wszystkie do komisji nadzwyczajnej, którą Sejm powoła – przekonuje Hołownia. Marszałek Sejmu przekonywał też, że część projektów miało braki formalne, a na ich poprawienie trzeba było czekać dwa miesiące.

