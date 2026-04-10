Spór o TK zakończony? Czarzasty stawia sprawę jasno. Mocny atak na prezydenta

- Włodzimierz Czarzasty ogłasza, że po zaprzysiężeniu nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego sprawa jest zamknięta.
- Marszałek Sejmu ostro atakuje prezydenta, zarzucając mu próbę podtrzymywania chaosu wokół TK.
- Czarzasty podkreśla, że politycy powinni trzymać się z dala od sędziów i dalszych dyskusji.
- Czy to oznacza koniec sporu o TK, czy tylko początek nowego rozdziału konfliktu?
Czarzasty o TK: „Skończyłem w tej sprawie dyskusję”
Podczas briefingu prasowego Włodzimierz Czarzasty odniósł się do trwającego konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Jego wypowiedź nie pozostawia pola do interpretacji. Polityk przekonuje, że po wydarzeniach z czwartku temat został ostatecznie zamknięty, a dalsze podważanie statusu nowych członków TK nie ma sensu.
Niespodziewany gest Szymon Hołownia na cmentarzu. Polityk padł na kolana
— Skończyłem w tej sprawie dyskusję. Wczoraj ślubowanie wobec prezydenta zostało złożone, mamy 6 nowych członków TK i marzyłby pan prezydent, żebyśmy dyskutowali na temat jeszcze 200 dni, 500 dni, 600 dni, bo pan prezydent marzy o tym, żeby swoją dłoń na bezprawiu trzymał i tym bezprawiem kierował. Tak nie będzie, panie prezydencie, po prostu tak nie będzie — stwierdził Czarzasty na briefingu prasowym.
Mocny atak na prezydenta
Marszałek Sejmu poszedł jeszcze dalej i zarzucił głowie państwa, że chciałby utrzymać stan politycznej i prawnej niepewności. W jego ocenie koalicja rządząca nie dopuści do takiego scenariusza.
— Jeżeli pan myślał, że ta Polska wygląda tak, jakby pan chciał, żeby była niepraworządna, nie ma takiej Polski. Ta koalicja 15 października na to nie pozwala — powiedział.
To jedna z najmocniejszych wypowiedzi przedstawiciela obozu rządzącego po ślubowaniu nowych sędziów TK. Czarzasty wyraźnie sygnalizuje, że większość rządząca nie zamierza już wracać do sporu o samą procedurę.
Rocznica katastrofy smoleńskiej zakłócona. Rosyjska prowokacja na miejscu tragedii
„Wszystko jest w rękach sędziów”
W końcówce swojej wypowiedzi marszałek Sejmu zaznaczył, że politycy powinni przestać ingerować w sprawy wymiaru sprawiedliwości. Jak podkreślił, od tego momentu odpowiedzialność spoczywa już po stronie sędziów.
— Wczoraj ten temat został definitywnie zamknięty i wszystko jest w rękach w tej chwili sędziów, a politykom wara od sędziów — oświadczył Czarzasty.
Wypowiedź marszałka Sejmu pokazuje, że napięcie wokół Trybunału Konstytucyjnego wciąż jest ogromne, ale obóz rządzący chce postawić w tej sprawie polityczną kropkę. Pytanie tylko, czy podobnie uzna to Pałac Prezydencki.
