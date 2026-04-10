Spór o TK zakończony? Czarzasty stawia sprawę jasno. Mocny atak na prezydenta

Włodzimierz Czarzasty ogłasza, że po zaprzysiężeniu nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego sprawa jest zamknięta.

Marszałek Sejmu ostro atakuje prezydenta, zarzucając mu próbę podtrzymywania chaosu wokół TK.

Czarzasty podkreśla, że politycy powinni trzymać się z dala od sędziów i dalszych dyskusji.

Czy to oznacza koniec sporu o TK, czy tylko początek nowego rozdziału konfliktu?

Czarzasty o TK: „Skończyłem w tej sprawie dyskusję”

Podczas briefingu prasowego Włodzimierz Czarzasty odniósł się do trwającego konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Jego wypowiedź nie pozostawia pola do interpretacji. Polityk przekonuje, że po wydarzeniach z czwartku temat został ostatecznie zamknięty, a dalsze podważanie statusu nowych członków TK nie ma sensu.

— Skończyłem w tej sprawie dyskusję. Wczoraj ślubowanie wobec prezydenta zostało złożone, mamy 6 nowych członków TK i marzyłby pan prezydent, żebyśmy dyskutowali na temat jeszcze 200 dni, 500 dni, 600 dni, bo pan prezydent marzy o tym, żeby swoją dłoń na bezprawiu trzymał i tym bezprawiem kierował. Tak nie będzie, panie prezydencie, po prostu tak nie będzie — stwierdził Czarzasty na briefingu prasowym.

Mocny atak na prezydenta

Marszałek Sejmu poszedł jeszcze dalej i zarzucił głowie państwa, że chciałby utrzymać stan politycznej i prawnej niepewności. W jego ocenie koalicja rządząca nie dopuści do takiego scenariusza.

— Jeżeli pan myślał, że ta Polska wygląda tak, jakby pan chciał, żeby była niepraworządna, nie ma takiej Polski. Ta koalicja 15 października na to nie pozwala — powiedział.

To jedna z najmocniejszych wypowiedzi przedstawiciela obozu rządzącego po ślubowaniu nowych sędziów TK. Czarzasty wyraźnie sygnalizuje, że większość rządząca nie zamierza już wracać do sporu o samą procedurę.

„Wszystko jest w rękach sędziów”

W końcówce swojej wypowiedzi marszałek Sejmu zaznaczył, że politycy powinni przestać ingerować w sprawy wymiaru sprawiedliwości. Jak podkreślił, od tego momentu odpowiedzialność spoczywa już po stronie sędziów.

— Wczoraj ten temat został definitywnie zamknięty i wszystko jest w rękach w tej chwili sędziów, a politykom wara od sędziów — oświadczył Czarzasty.

Wypowiedź marszałka Sejmu pokazuje, że napięcie wokół Trybunału Konstytucyjnego wciąż jest ogromne, ale obóz rządzący chce postawić w tej sprawie polityczną kropkę. Pytanie tylko, czy podobnie uzna to Pałac Prezydencki.

Alfabet Millera - O jak Orban Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.