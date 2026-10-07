Spór o rozmowę Kosiniaka-Kamysza z Trumpem. Schetyna ostrzega przed wpływem USA na polską politykę

Rozmowa miała odbyć się 2 marca podczas uroczystości w Białym Domu

Władysław Kosiniak-Kamysz i Donald Tusk przedstawiali rozmowę jako krótką, dyskretną wymianę zdań

Adam Bielan twierdził, że pomagał w zorganizowaniu dłuższego spotkania z Trumpem

Schetyna ocenił, że decyzje o rządzie i koalicjach należą wyłącznie do Polaków

Różne wersje rozmowy z Trumpem

Według doniesień mediów Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał z Donaldem Trumpem 2 marca 2026 roku w Białym Domu. Wicepremier i szef MON przebywał wtedy w Waszyngtonie, gdzie odbywała się uroczystość pośmiertnego nadania Medalu Honoru amerykańskiemu żołnierzowi Michaelowi Ollisowi. Ollis zginął w Afganistanie, ratując polskiego kolegę.

Władysław Kosiniak-Kamysz i premier Donald Tusk opisywali rozmowę jako krótką, dyskretną wymianę zdań podczas uroczystości. Inną wersję przedstawił europoseł Adam Bielan. Jak mówił, pomagał w zorganizowaniu spotkania, które miało trwać dłużej i dotyczyć między innymi obecności wojsk amerykańskich w Polsce.

Nie opublikowano ani urzędowej notatki, ani pełnego zapisu rozmowy. Wciąż nie ma też jasności co do udziału Kancelarii Prezydenta i doradców w jej organizacji. Dlatego okoliczności spotkania nadal są przedmiotem publicznej debaty.

Schetyna: o rządzie decydują Polacy

W „Expressie Biedrzyckiej” Grzegorz Schetyna zaznaczył, że nie zna pełnej treści rozmowy ani nie wie, kto ją zorganizował i co Donald Trump powiedział Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi. Nie przesądzał więc, czy padły wówczas sugestie dotyczące polskiej polityki wewnętrznej.

Zdaniem senatora działania polityków polskiej prawicy i ich współpracowników wobec administracji Trumpa mogą mieć na celu skłonienie USA do ingerencji w polską politykę. Ocenił, że są one nieskuteczne. Podkreślił też, że o składzie rządu i koalicjach decydują wyborcy w Polsce.

Kto organizował rozmowę z Trumpem?

Adam Bielan mówił, że o pomoc w organizacji spotkania poprosił go bliski współpracownik Władysława Kosiniaka-Kamysza. Europoseł tłumaczył, że kierownik polskiej placówki w Waszyngtonie ma ograniczone kontakty w Białym Domu. Te słowa stały się jednym z elementów publicznego sporu o organizację rozmowy.

Schetyna uznał, że publiczna reakcja na tę sprawę może zniechęcić polityków do proszenia kontaktów w Białym Domu o ingerencję w polską politykę. Dodał, że osoby odpowiedzialne za dyplomację w otoczeniu Trumpa powinny dostrzegać, iż angażowanie się w takie spory mogłoby zaszkodzić także relacjom USA z Polską.

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