"Śpij ku*** je****"! Pokazano porażające nagranie! Senator Lewicy fatalnie się zaprezentował

Szokujące zachowanie senatora

Maciej Kopiec jest politykiem Lewicy. Wcześniej należał m.in. do Ruchu Palikota. W 2019 roku uzyskał mandat poselski kandydując z listy SLD. W 2023 roku został natomiast senatorem w ramach Paktu Senackiego. Nagranie pokazujące jego skandaliczne zachowanie opublikował w mediach społecznościowych Dariusz Matecki. - Śpij ku**a, przestępco je**ny (...) No, no… to śpij ku**o je**na – mówi na wideo, sprawiający wrażenie niedysponowanego, senator. Poseł PiS podkreślił przy tym, że "całość materiału jest w dyspozycji Straży Marszałkowskiej". Zdaniem Mateckiego senator Lewicy "stwarzał fizyczne zagrożenie dla innych parlamentarzystów".

- Poniżej Maciej Kopiec, senator Paktu Senackiego rządu Donalda Tuska, na terenie zarządzanym przez Kancelarię Sejmu, gdzie Marszałek Sejmu powinien zapewniać posłom bezpieczeństwo. To jest tylko kilka sekund. Mam kilkadziesiąt minut nagrania takiego zachowania, w tym jak prawie wypalił oko posłowi Konfederacji - napisał.

- Oczywiście nie upubliczniałbym tego, gdyby nie SKRAJNA HIPOKRYZJA. Panie Hołownia, Pani Kidawo - uważacie, że można karać za wszystko parlamentarzystów opozycji, a takie zachowania mają być pozostawać zupełnie bezkarne? Gdyby ktokolwiek z opozycji zachowywał się tak jak senator Maciej Kopiec, wówczas organizowalibyście konferencje prasowe i pełni oburzenia krzyczeli, że takie sceny nie powinny mieć miejsca w polskim Sejmie (...) Dodam, że o sprawie od dawna wiedzą Marszałek Sejmu i Marszałek Senatu. Zostało to zgłoszone przez posłów Konfederacji. I nic - przekonywał autor wpisu.

- Ten człowiek stwarzał fizyczne zagrożenie dla innych parlamentarzystów. Wielkim opanowaniem wykazali się będący tam posłowie PiS i Konfederacji żeby nie zareagować w sposób czysto fizyczny. Pierwszy raz się z czymś takim spotkaliśmy na terenie Sejmu, może mają poczucie totalnej bezkarności - dodał.

Poniżej Maciej Kopiec, senator Paktu Senackiego rządu Donalda Tuska, na terenie zarządzanym przez Kancelarię Sejmu, gdzie Marszałek Sejmu powinien zapewniać posłom bezpieczeństwo.To jest tylko kilka sekund. Mam kilkadziesiąt minut nagrania takiego zachowania, w tym jak prawie… https://t.co/xGl7K6Dls4 pic.twitter.com/lwv4skHKSO— Dariusz Matecki (@DariuszMatecki) February 24, 2025

Marszałek Senatu komentuje

Do sprawy we wtorek w Radiu ZET odniosła się Małgorzata Kidawa-Błońska. - To jest sprawa przed kilku miesięcy, rzeczywiście doszło do bardzo niekulturalnego, haniebnego wręcz zachowania w barze w nowym domu poselskim, to już nie jest Sejm, to nie jest Senat, to jest obiekt hotelowy. Dostałam informację, że Straż Marszałkowska interweniowała w tej sprawie, że doszło do ostrej wymiany zdań pomiędzy senatorami, posłami z różnych opcji politycznych, sprawa została tutaj uspokojona - tłumaczyła.

- Nikt oficjalnie nie napisał skargi na pana posła [senatora], bo w takiej sytuacji mogę dać skargę do komisji regulaminowej, ale rzeczywiście problem z nadużywaniem alkoholu na terenie Sejmu i Senatu jest duży - stwierdziła szczerze. - Zwrócono mu uwagę. Nikt nie napisał skargi, że żąda tego, żeby za to został ukarany […]. Gdyby taka sytuacja miała miejsce na sali plenarnej, natychmiast zawnioskowałabym [o ukaranie], natomiast jeżeli to miało miejsce poza budynkiem Senatu, jeżeli będzie wniosek do komisji regulaminowej, to wtedy komisja regulaminowa […] rozpatrzy całą sprawę - dodała.

