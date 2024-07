Spięcie w studiu! Alvin Gajadhur i Mirosław Suchoń posprzeczali się o bezpieczeństwo na drogach

Alvin Gajadhur z PiS i Mirosław Suchoń reprezentujący Trzecią Drogę byli gośćmi "Super Ringu", gdzie dyskutowali na temat bezpieczeństwa na drogach i tym, co można zrobić, by je zwiększyć. Gdy padło pytanie o kontrole w Głównym Inspektoracie Ruchu Drogowego, między politykami doszło do spięcia.

- Myślę, że najpierw trzeba powiedzieć, że w Inspekcji trwa audyt, trwają kontrole. Przypomnę, za rządów pana ministra na pojazdach Inspekcji zamiast tekstów dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego był teksty polityczne, była partyjna propaganda - stwierdził Mirosław Suchoń.

- Jaka partyjna propaganda? - dopytał Alvin Gajadhur.

- Partyjna propaganda dotycząca pomysłów ówcześnie panującej władzy i to było skandaliczne - odparł poseł Polski 2050.

- Proszę podać przykład, bo ja nie pamiętam - wtrącił polityk z kancelarii prezydenta.

- Wszyscy widzieliśmy... - zaczął odpowiadać Mirosław Suchoń.

- Ale co widzieliśmy? - dopytywał był Główny Inspektor.

- …transportery, na których był polityczne teksty, polityczna propaganda - powtórzył polityk Trzeciej Drogi.

- Ale jakie teksty? Ale jaka propaganda? - dociekał Alvin Gajadhur.

- Ja panu nie przeszkadzałem - uciął Mirosław Suchoń.

W naszym studiu zrobiło się gorąco! Całą rozmowę można zobaczyć c w naszym wideo poniżej.

