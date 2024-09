Spięcie w naszym studiu! Zembaczyński i Wójcik nie gryźli się w język

- Chciałbym zobaczyć długoletnie wyroki karne. Chciałbym zobaczyć, jak uśmiech schodzi z twarzy wielu polityków byłej Zjednoczonej Prawicy, którzy narobili przekrętów w Polsce i którzy na przykład drukowali swoje plakaty wyborcze po garażach, czego się dzisiaj dowiadujemy na przykład o koledze, szanownym panu wiceministrze. No, może tutaj obecnej w studio osoby nie widziałbym za kratami, ale jego kolegów zdecydowanie tak - powiedział Witold Zembaczyński. - Jest wina, musi być kara, i to powinna być kara, która jest adekwatna do tego, jakie są zarzuty - dodał.