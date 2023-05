i Autor: Jacek Kurnikowski/AKPA, Artur Hojny/SUPER EXPRESS

Kłótnia na wizji

Spięcie Dery z Piaseckim na antenie! O co poszło?

Konrad Piasecki w programie "Kawa na ławę" w TVN24 zapytał o powołanie komisji do spraw wpływów rosyjskich, tzw. lex Tusk, i porównał je do historycznego procesu brzeskiego. Między Sekretarzem stanu w kancelarii prezydenta, a prowadzącym program doszło do ostrej wymiany zdań.