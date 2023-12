Specjalny program "Super Expressu". Co dalej z rządem?

W polskiej polityce wiele się dzieje, chociaż prawie dwa tygodnie temu zaprzysiężony został rząd premiera Mateusza Morawieckiego. Wiele wskazuje na to, że w najbliższy poniedziałek, 11 grudnia wszystko może się zmienić i poznamy nowego premiera: Donalda Tuska. Na poniedziałek zaplanowane zostało expose premiera Morawieckiego i głosowanie nad wotum zaufania dla jego rządu. Jednak to sejmowa opozycja ma większość, a to oznacza, że gabinet obecnego premiera raczej nie dostanie wotum zaufania. Co dalej? Nastąpił zgłoszenie kandydata Sejmu (to tzw. drugi krok w wyborze premiera, może go zgłosić grupa co najmniej 46 posłów) na szefa rządu, czyli Donalda Tuska, a następnie głosowanie nad tą kandydaturą.

Jaki rząd będziemy mieć 11 grudnia? Kto będzie ostatecznie premierem? Przekonamy się w najbliższy poniedziałek. Wydarzenia z Sejmu wraz z komentarzami i opiniami będą Państwo mogli śledzić na żywo w specjalnym wydaniu programów publicystycznych "Super Expressu" na naszym kanale na YouTube, na Facebooku SE i na SE.pl. O godz. 9:07 rozpocznie "Express Biedrzyckiej", program publicystyczny Kamili Biedrzyckiej, a w ramach tegoż programu odbędzie się też transmisja expose Mateusza Morawieckiego. Po nim będą w programie pierwsze komentarze i analizy.

Kolejnym punktem wydania specjalnego programu SE będzie specjalne wydanie "Raportu Walczaka", programu redaktora Tomasza Walczaka. Wieczorem z kolei, o godz. 18 na widzów czeka "Wieczorny Express", który poprowadzi redaktor Jacek Prusinowski. Jeśli dojdzie do głosowania nad kandydaturą Donalda Tuska, widzowie mogą być pewni, że pierwsze komentarze pojawią się w naszym programie tuż po głosowaniu.

Nie przegap: Specjalny program "Super Expressu" od godz. 9:07 do oglądania NA ŻYWO na kanale Super Expresu na You Tube, Se.pl oraz na Facebooku "Super Expressu".

NIŻEJ W GALERII ZDJĘĆ ZOBACZYCIE, W JAKICH WNĘTRZACH ZAMIESZKA NOWY PREMIER:

Sonda Kto Twoim zdaniem byłby lepszym premierem: Mateusz Morawiecki Donald Tusk