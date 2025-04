Specjalne zgromadzenie posłów i senatorów aż w Gnieźnie! Marszałek Hołownia zdecydował

Obchody milenijne w Gnieźnie to nie tylko uroczystości państwowe, ale również bogaty program wydarzeń kulturalnych, historycznych i sportowych. Zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez Urząd Miejski w Gnieźnie, przez cały ostatni weekend kwietnia (26-27 kwietnia) będą trwać obchody imienin miasta połączone z uroczystościami święta Patrona Polski Św. Wojciecha. Z tej okazji Gniezno zaprasza na jeden z najstarszych w kraju jarmarków. Jak podkreślił marszałek Sejmu Szymon Hołownia we wpisie na platformie X, milenium to jest okazją "do hucznego święta naszej państwowości".

Millenium koronacji Polski to okazja do hucznego święta naszej państwowości. Z tej okazji na 26 kwietnia zwołałem uroczyste zgromadzenie posłów i senatorów. Miejsce najbardziej symboliczne: Gniezno. Sejm i Senat pierwszy raz od prawie 10 lat zbiorą się poza Warszawą. Byłoby dobrze, gdyby rząd równie godnie uczcił tę wspaniałą rocznicę. To nie temat na żarty.

Od początku czerwca do końca wakacji, w każdy weekend, w ramach Królewskiego Festiwalu Artystycznego, będą organizowane wydarzenia historyczne, kulturalne i sportowe. Na szczególną uwagę zasługuje „Festiwal Kultury Słowiańskiej - Koronacja Królewska", który odbędzie się od 18 do 20 lipca. Ponad 150 aktorów weźmie udział w widowisku historycznym "Milenium Koronacji" - ten plenerowy spektakl, będzie organizowany w sześciu odsłonach przez pierwsze dwa weekendy sierpnia.

Obchody milenium koronacji to także szereg wydarzeń towarzyszących, takich jak XII Zjazd Gnieźnieński, który odbędzie się od 11 do 14 września pod hasłem "Odwaga pokoju. Chrześcijanie razem dla przyszłości Europy”. Wśród wydarzeń sportowych wskazano m.in. na organizowany 5 kwietnia Bieg Europejski, przygotowany na dystansie 10 km. 21 września wystartuje Bieg Lechitów, określany jako najstarszy półmaraton w Polsce. Natomiast na 6 kwietnia zaplanowano międzynarodowy Turniej Żużlowy o Koronę Bolesława Chrobrego.

Sejm, ustanawiając 2025 Rokiem Milenium Koronacji Dwóch Pierwszych Królów Polski w Gnieźnie, podkreślił, że koronacja Bolesława Chrobrego była jasnym sygnałem dla ówczesnego świata, że młode państwo polskie jest niepodległe i niezależne oraz że był to początek wzrastania pozycji Polski, na średniowiecznej mapie Europy, która z księstwa przeistoczyła się w królestwo. Sejmowa uchwała głosi, że upamiętnienie wstąpienia na tron Bolesława Chrobrego oraz jego następcy Mieszka II Lamberta "jest wspomnieniem wszystkich tych, którzy skupieni wokół idei rodzącego się państwa polskiego, poświęcali czas, energię, a niekiedy i życie, byśmy dziś byli częścią dumnego grona krajów Europy z wielowiekową tradycją państwowości".

