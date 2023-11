Specjalne obchody 11 listopada. PiS szykuje uroczystości już dzień wcześniej [HARMONOGRAM]

Prawo i Sprawiedliwość opublikowało specjalne zaproszenie na obchody święta 11 listopada, ale już dzień wcześniej, czyli 10 listopada. - Już 10 listopada, zapraszamy do Warszawy na społeczne obchody w przededniu Narodowego Święta Niepodległości z udziałem Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Bądźcie z nami! Warto być Polakiem - napisano. Czego możemy się spodziewać? Zgodnie z planem obchody rozpoczną się o godz. 8 od mszy świętej w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. Następnie o godz. 19 zaplanowano mszę w archikatedrze św. Jana Chrzciciela, a po niej o godz. 20.30 przejdzie Marsz Pamięci na Plac Józefa Piłsudskiego. O godz. 21 zaplanowane zostało uroczyste złożenie kwiatów przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego w 105. rocznicę jego przyjazdu do Warszawy, a następnie w planie jest wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego.

To już nie pierwszy raz, gdy PiS spotyka się i zaprasza na obchody już 10 listopada. Jak widać połączono obchody 11 listopada wraz z obchodami kolejnej miesięcznicy katastrofy smoleńskiej. Przypomnijmy, że już 5 lat temu właśnie 10 listopada doszło do odsłonięcia pomnika Lecha Kaczyńskiego. - Mamy dziś wigilię stulecia odzyskania niepodległości. Dzień szczególny, bo szczególne zrządzenie boże sprawiło, że dziś właśnie odsłoniliśmy ten pomnik. Lech Kaczyński, mój śp. brat, urodził się prawie 31 lat po tym wspaniałym listopadzie 1918 roku. Było to pokolenie, które podjęło, począwszy od lat 60., ponownie w sposób czynny i bezpośredni, ideę polski niepodległej, demokratycznej i obywatelskiej. Lech Kaczyński uczestniczył w wydarzeniach marcowych 1968 roku, później przyszła opozycja lat 70., w której uczestniczył w najważniejszej części - gdańskich wolnych związkach zawodowych, a potem we wszystkich, co zakończyło się powołaniem "Solidarności" - mówił wówczas w czasie uroczystości Jarosław Kaczyński.

🔴 Już 10 listopada, zapraszamy do Warszawy na społeczne obchody w przededniu Narodowego Święta Niepodległości z udziałem Prezesa #PiS Jarosława Kaczyńskiego. Bądźcie z nami! Warto być Polakiem! 🇵🇱Program poniżej ↘️ pic.twitter.com/IL3MJM81nZ— Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) November 3, 2023

Sonda Wywiesisz flagę państwową na 11 listopada? Tak Nie