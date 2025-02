Sondaże Nawrockiego wywołują panikę w PiS? Nic z tych rzeczy! Powiedzieli, jak jest

Prof. Bartłomiej Biskup: Niewysyłanie żołnierzy do Ukrainy osłabia naszą pozycję geopolityczną i jest wbrew interesowi Polski

W ostatnich tygodniach sondaże przedwyborcze pokazują, że popierany przez PiS Karol Nawrocki nadal nie może "dobić" z poparciem do poziomów, które ma samo Prawo i Sprawiedliwość (według ostatniego sondażu Opinia24 dla RMF FM poparcie dla PiS to 27,9 proc.). Mało tego, kandydat Konfederacji w wyborach prezydenckich 2025, Sławomir Mentzen, który nie dość, że utrzymuje trzecią pozycję w badaniach, to jeszcze może pochwalić się wzrostem poparcia.

Według sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski, który opublikowano we wtorek, w pierwszej turze wyborów prezydenckich kandydat KO Rafał Trzaskowski może liczyć na 34,1 proc. poparcia (spadek o 2,5 pkt proc.), a popierany przez PiS Karol Nawrocki na 25,7 proc. (wzrost o 0,3 pkt proc.). Trzecie miejsce zajął Sławomir Mentzen (Konfederacja) - głosowanie na niego zadeklarowało 16,2 proc. ankietowanych (wzrost o 6,5 pkt proc.).

Politycy PiS komentują sytuację Nawrockiego i sondaż. Mowa i "wyskoczeniu" w odpowiednim momencie"

Czy te sondaże nie wywołują popłochu w Prawie i Sprawiedliwości? W rozmowie z PAP politycy tej partii podchodzą do sprawy na spokojnie i studzą emocje: - Można powiedzieć, że jest pewna stagnacja, ale to wcale nie jest tak, że to nie jest przemyślana strategia. Trzeba utrzymywać pewien poziom, aby "wyskoczyć" w odpowiednim momencie - mówił PAP jeden z polityków PiS.

Inny rozmówca zauważa, że w pierwszych tygodniach po przedstawieniu Nawrockiego był "powiew świeżości".

Wtedy był nowy kandydat, dużo się działo, było duże zainteresowanie. Trzeba jednak pamiętać, że kampania to długi dystans i mamy przed sobą jeszcze kilka miesięcy. Nie można cały czas kampanii trzymać na najwyższych obrotach, bo się może okazać, że się wypalimy do maja, a wtedy trzeba mieć najwięcej energii, pomysłów - zaznaczył jeden z działaczy PiS w rozmowie z PAP.

Kolejny z polityków PiS dodał, że w partii jest przekonanie, że odbiciem będzie zaplanowana na najbliższą niedzielę konferencja programowa Karola Nawrockiego, która odbędzie się w podwarszawskich Szeligach.

Szef sztabu wyborczego Nawrockiego wprost o przebiegu kampanii

Szef sztabu wyborczego Nawrockiego, poseł Paweł Szefernaker, pytany przez PAP o przebieg kampanii powiedział, że nie ma poczucia, "by był to czas jakiegokolwiek spowolnienia kampanii".

Kampania wyborcza jest długa, a sztab realizuje zaplanowaną strategię. Założyliśmy sobie strategię składającą się z pięciu etapów. Teraz jesteśmy na drugim etapie, czyli spotkań z wyborcami w całej Polsce. Na te spotkania przychodzi po kilkaset osób i jest bardzo energiczna atmosfera ludzi, którzy z jednej strony popierają kandydata, ale też takich, którzy chcą dopiero poznać Karola Nawrockiego - ocenia Szefernaker.

Szef sztabu zapowiedział jednocześnie, że niedługo po konferencji programowej w trasę po Polsce mają wyruszyć parlamentarzyści PiS, którzy mają przekonywać do głosowania na Nawrockiego.

